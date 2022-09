Wojewoda lubelski: ewentualna druga fala uchodźców tematem rozmów ze stroną ukraińską

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował w czwartek, że rozmawia z naczelnikami administracji państwowej obwodów lwowskiego i wołyńskiego o pomocy migrantom wewnętrznym w zachodniej Ukrainie oraz o ewentualnej drugiej fali uchodźców do Polski.

Sprawka podczas konferencji prasowej powiedział, że rozmawia ze swoimi odpowiednikami z obwodów lwowskiego i wołyńskiego na Ukrainie o pomocy, którą Polska może udzielić Ukraińcom w zimie oraz o ewentualnych niespodziewanych sytuacjach związanych z ruchem migrantów w związku z wojną w Ukrainie.

Mówiąc o możliwości nasilenia ruchu na polsko-ukraińskiej granicy stwierdził, że "jesteśmy w procesie przewidywania ewentualnej drugiej fali uchodźców".

Według szacunków strony ukraińskiej, wskazał, obecnie w obwodzie lwowskim przebywa ponad 200 tys. migrantów wewnętrznych, a zimą może tam przybyć dodatkowo ok. 100 tys. uchodźców ze wschodniej Ukrainy, którym należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe.

"Ustaliśmy, że będziemy m.in. intensywnie współpracując z organizacjami pozarządowymi, samorządami, różnymi instytucjami, kierować odpowiedni charakter pomocy humanitarnej do administracji lwowskiej. Chodzi głównie o zapewnienie odpowiednich warunków pobytowych w okresie zimy" - wyjaśnił wojewoda.

Wymieniając produkty, na które strona ukraińska zgłasza największe zapotrzebowanie wskazał: agregaty prądotwórcze, ogrzewane namioty, kontenery mieszkalne i ich wyposażenie (m.in. pościel, śpiwory) oraz ciepłą odzież. "To są podstawowe produkty, które strona ukraińska przyjmie niemalże w każdej ilości" - dodał.

Mówiąc o wsparciu finansowym uchodźców Sprawka poinformował, że za pośrednictwem wojewody lubelskiego do samorządów i organizacji pozarządowych przekazano ponad 257,5 mln zł (m.in. z rezerwy ogólnej i Funduszu Pomocy). Jak wskazał, najwięcej pieniędzy przeznaczono na dofinansowanie właścicielowi mieszkania bezpłatnego pobytu uchodźcy w wysokości 40 zł dziennie na osobę (ok. 112,7 mln zł), miejsca stałego zakwaterowania (79 mln zł), punkty recepcyjne (24 mln zł), wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (16,7 mln zł), pomoc uchodźcom ze strony organizacji pozarządowych (ok. 10 mln zł), zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (1,2 mln zł). Wojewoda zastrzegł, że przedstawione wyliczenia nie obejmują środków związanych z finansowaniem edukacji, służby zdrowia i innych form pomocy społecznej (m.in. świadczenia 500 plus).

Wojewoda podał, że w środę w systemie PESEL w województwie lubelskim zewidencjonowanych było 63 315 Ukraińców, w tym 44 441 kobiet i 18 874 mężczyzn. Do szkół i przedszkoli w regionie uczęszcza 2240 Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego i 6958 uchodźców. Najwięcej osób uczęszcza do szkół podstawowych (3863), mniej do przedszkoli (1011), techników (373), liceów ogólnokształcących (337) i szkół branżowych (155).

