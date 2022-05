Wojewoda małopolski: w obliczu wydarzeń za wschodnią granicą jesteśmy zobowiązani do troski o ojczyznę

Teraz, w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jak nigdy wcześniej jesteśmy wszyscy zobowiązani do głębokiego patriotyzmu i troski o ojczyznę – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Krakowie.

W stolicy Małopolski główne uroczystości związane z obchodami 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się przed grobem Nieznanego Żołnierza. Poprzedziła je msza św. w katedrze wawelskiej i przemarsz patriotyczny ulicami miasta.

Jak mówił wojewoda przed Grobem Nieznanego Żołnierza, każdy z nas na swój sposób, na wzór twórców Konstytucji 3 Maja jest zaproszony do budowania Rzeczypospolitej. "Na obecne czasy jest to dziejowe zobowiązanie nas wszystkich - obywateli i władz odpowiedzialnych za losy polskiego państwa, bo ojczyzna to dar i zadanie" - wskazał.

Kmita odnosząc się do wojny w Ukrainie podkreślał zaangażowanie państwa polskiego związane z przyjęciem w naszym kraju uchodźców wojennych, a przede wszystkim ogromną pomoc milinów Polaków: wolontariuszy, urzędników, przedsiębiorców, samorządowców, harcerzy i innych aktywistów.

"Chcę z serca wam powiedzieć +dziękuję+ za tę postawę niezwykłej solidarności i braterstwa z narodem ukraińskim. Jestem dumny jako wojewoda, że pomoc, jaką wspólnie niesiemy narodowi ukraińskiemu tu w Małopolsce może być wzorem dla całej Europy. Wolna Ukraina to także dar i zadanie dla nas wszystkich, dla całej Europy" - zaznaczył Kmita.

Główna uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza rozpoczęła się od odśpiewania hymnu i wciągnięcia na masz flagi państwowej. Po tym nastąpiła uroczysta zmiana warty i apel pamięci, a także wręczono odznaczenia państwowe i akty nabycia obywatelstwa polskiego. Po złożeniu wieńców i kwiatów przez delegacje nastąpiła defilada pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych i formacji konnych.

Główną uroczystość poprzedziła msza św. w katedrze na Wawelu, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W homilii przypomniał, że "Konstytucja 3 Maja była wielkim zrywem ku niepodległości, ku odnowie Rzeczypospolitej, niemal od samego początku zrywem zdeptanym przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych zdrajców".

Metropolita krakowski odnosząc się do wojny w Ukrainie ocenił, że "Ukraińcy walczą tak, jak kiedyś Polacy: +za naszą i waszą wolność+". "Stąd nasze wielkie uznanie wobec nich, nasz szacunek, nasza wdzięczność" - mówił.

Abp Jędraszewski wskazał, że zadaniem w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest "trwanie w niełatwym, ale jakże pięknym porywie serca, polegającym na tym, że chcemy Ukraińców, zwłaszcza kobiety i dzieci, przyjmować do siebie, pod swój dach; okazywać, czym jest naprawdę polska gościnność i gotowość do solidarności".

"Musimy modlić się o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, dla Polski, dla tej części Europy, dla świata" - zakończył arcybiskup.

W ramach obchodów rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 maja przez cały dzień po ulicach centrum Krakowa jeździł biało-czerwony Patriotyczny Tramwaj, w którym można było otrzymać bezpłatny śpiewnik polskich pieśni patriotycznych, biało-czerwone chorągiewki, ulotki, nalepki oraz okolicznościowe kartki z możliwością samodzielnego podbicia specjalną pieczątką. Przejazd uświetniły śpiewem m.in. Zespół Pieśni i Tańca "Małe Słowianki", Grupa Anafora oraz chóry.

O godz. 17 krakowianie i turyści tradycyjnie zgromadzą się na Małym Rynku, by uczestniczyć w 80. Krakowskiej Lekcji Śpiewania pn. "Majowa jutrzenka". Pod przewodnictwem dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemara Domańskiego, wraz z artystami Teatru Loch Camelot, zgromadzeni wspólnie zaśpiewają m.in. pieśni i piosenki patriotyczne. Zabrzmią m.in. "Mazurek Dąbrowskiego", hymn UE "Oda do radości" i utwór "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.