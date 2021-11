Obecnie na wniosek Szpitala Czerniakowskiego w Ministerstwie Zdrowia procedowana jest decyzja o powiększeniu bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19 - poinformował zespół prasowy wojewody mazowieckiego. Dodał, że na prośbę dyrektora szpitala termin uruchomienia łóżek przesunięto na 1 grudnia.

Jak poinformowano, obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje siedem szpitali tymczasowych. Kolejny - ósmy szpital tymczasowy - zostanie uruchomiony 25 listopada na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie.

"Obecnie przygotowane są 3 254 łóżka dla pacjentów z Covid-19, w tym 329 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 2 650 łóżek, w tym 288 miejsc respiratorowych. W Warszawie wyznaczone są 1 232 łóżka, z czego 1 038 jest zajętych" - przekazano.

Zespół prasowy wojewody zaznaczył ponadto, że od początku pandemii Mazowiecki Urząd Wojewódzki organizuje regularne spotkania z przedstawicielami samorządów, wszystkimi dyrektorami szpitali w województwie mazowieckim i NFZ w formie wideokonferencji.

"Wojewoda mazowiecki w trakcie cyklicznych spotkań omawia bieżące problemy oraz założenia strategii zabezpieczenia medycznego dla pacjentów z Covid-19. Zatem nieprawdą są powtarzane przez władze m.st. Warszawa twierdzenia, że wojewoda mazowiecki zaskakuje decyzjami o wyznaczeniu łóżek covidowych. To właśnie na prośbę prezydent Warszawy i w uzgodnieniu z dyrektorami placówek wydano decyzje o powiększeniu bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19 - z uwzględnionymi terminami wskazanymi przez prezydent Warszawy - w szpitalach m.in.: Praskim, Bielańskim czy Wolskim" - napisano.

Dodano, że wojewoda "wielokrotnie apelował do władz m.st. Warszawy, podkreślając, że dobro pacjentów jest najważniejsze i nie powinno być ono wykorzystywane do gry politycznej. Działania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19 powinna być wspólnym celem".

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowane są obecnie 602 łóżka dla pacjentów z Covid-19, w tym 104 miejsca respiratorowe. Z czego w Warszawie szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego - obecnie przygotowane ma 190 łóżek, w tym 50 respiratorowych, szpital modułowy WIM - obecnie przygotowanych ma 60 łóżek, w tym 12 respiratorowych, szpital tymczasowy WIM przy Okęciu. - obecnie przygotowanych ma 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych.

Z kolei w Radomiu szpital tymczasowy - obecnie przygotowanych ma 80 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19; w Siedlcach szpital tymczasowy - obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 12 miejsc respiratorowych; w Ostrołęce szpital tymczasowy - obecnie przygotowanych ma 88 łóżek dla pacjentów z Covid-19; w Płocku - szpital tymczasowy - obecnie przygotowanych ma 28 łóżek.

"Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego, w ostatnich dniach baza łóżkowa powiększył się m.in. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Warszawie - do 21 listopada br. placówka dostała polecenie przygotowania trzech łóżek dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19, a od 22 listopada br. 20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym trzech łóżek respiratorowych" - napisano.

Natomiast decyzją ministra zdrowia, w ostatnich dniach baza łóżkowa powiększyła się m.in. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu - placówka dostała polecenie przygotowania 82 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV2, w tym 9 łóżek respiratorowych; Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie - placówka dostała polecenie przygotowania 92 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV2, w tym 5 łóżek respiratorowych.

"Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie" - podano.

Zaznaczono, że zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych - każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. "W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów. Wszystkie takie przypadki są wyjaśnianie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki" - podkreślono.

Dodano, że szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego został uruchomiony z inicjatywy wojewody mazowieckiego, który wydał w tym zakresie polecenie władzom miasta stołecznego i zapewnił finansowanie dla wcześniejszego - niż zakładał harmonogram - uruchomienia placówki.

"Szpital Południowy jest wyznaczony jako placówka wiodąca w Warszawie i okolicach do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Zgodnie z umową władze miasta Warszawy zobowiązały się do przygotowania i uruchomienia na potrzeby pacjentów z Covid-19 - 300 łóżek wraz z dodatkowym wyposażeniem, w terminie do 25 stycznia 2021 r. W związku z tym, 20 listopada 2020 r. wojewoda mazowiecki wydał decyzje na zapewnienie 300 łóżek, w tym 80 miejsc respiratorowych" - podano.

Zaznaczono, że celem utworzenia szpitala "było wykorzystanie jego potencjału w jak najszerszym zakresie". "Należy podkreślić, że po otrzymaniu decyzji, władze miasta nie kwestionowały realizacji jej treści. Zgodnie z prawem to organ założycielski odpowiada za organizację pracy placówki i wdrożenie wszelkich procedur dla zapewnienia stosownej liczby łóżek, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi" - napisano.