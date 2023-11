Wojewoda mazowiecki o W. Karpińskim: dawne standardy polityczne wracają szybciej niż mogliśmy się spodziewać

Będziemy świadkami politycznego transferu stulecia; można przyznać, że dawne standardy polityczne wracają szybciej niż mogliśmy się spodziewać - tak wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński odniósł się do informacji, że przebywający w areszcie Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła.

O tym, że przebywający w areszcie Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła jako pierwsze napisało w środę RMF FM. Karpiński wysłał już do marszałek Sejmu pismo z oświadczeniem o objęciu mandatu. To będzie oznaczało wypuszczenie na wolność Włodzimierza Karpińskiego ponieważ jako deputowany będzie miał immunitet.

Były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL od lutego przebywa w areszcie. Zatrzymano go w związku z tzw. aferą śmieciową. Usłyszał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie.

Odnosząc się do tych informacji, wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński napisał w środę na platformie X, że "będziemy świadkami politycznego transferu stulecia". "Media informują, że Włodzimierz Karpiński zamierza objąć mandat europosła. Polityk Koalicji Obywatelskiej przebywa obecnie w areszcie, ponieważ podejrzewany jest o działalność korupcyjną i udział w tzw. aferze śmieciowej w Warszawie" - przypomniał Bocheński.

Jak napisał, "oznacza to, że zobaczymy niesłychany transfer zawodnika Platformy". "Należy wymienić kluby w jakich grał ostatnio: rząd D. Tuska - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; rząd D. Tuska - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; rząd D. Tuska i E. Kopacz - Ministerstwo Skarbu Państwa; stolica R. Trzaskowski - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania; stolica R. Trzaskowski - sekretarz miasta; tymczasowy areszt na wniosek CBA" - wyliczał.

Jego zdaniem "Karpiński stał się medialnym symbolem - obok innego polityka KO, u którego w domu znaleziono pieniądze ukryte w ścianach - patologii rządów Platformy".

"Fakt, że osoba będąca pierwszym i najważniejszym urzędnikiem Warszawy trafiła do aresztu z podejrzeniem korupcji ukazuje tragiczną sytuację urzędu stołecznego pod rządami Rafała Trzaskowskiego" - ocenił wojewoda mazowiecki.

Podkreślił, że "dzięki listom wyborczym Koalicji Obywatelskiej nagłówki gazet w Europie będziemy mieli zapewnione: +Z aresztu do Parlamentu Europejskiego. Nowy europoseł Platformy zadba o polskie sprawy+".

"Można przyznać, że dawne standardy polityczne wracają szybciej niż mogliśmy się spodziewać. Wypada przypomnieć pytanie: dlaczego Platforma chce likwidacji CBA?" - zwrócił uwagę Bocheński.

Włodzimierz Karpiński kandydował w 2019 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. Nie zdobył jednak mandatu europosła. Posłem PE z tej listy został Krzysztof Hetman, który właśnie zdobył mandat do polskiego Sejmu i zamierza go objąć. Do PE za Hetmana trafić powinna Joanna Mucha, lecz ona także została wybrana na posła do polskiego parlamentu. Następny w kolejności do mandatu europosła byłby Riad Haidar, polityk zmarł jednak w maju br. Ostatecznie mandat europosła przypada kolejnemu kandydatowi - właśnie Włodzimierzowi Karpińskiemu.

W celu objęcia mandatu przez Karpińskiego w pierwszej kolejności przedstawiciel polskich władz - marszałek Sejmu - powinien zawiadomić Parlament Europejski o skutecznym wyborze posła. Po otrzymaniu tej informacji europarlament przesyła posłowi do wypełnienia deklarację. Następnie poseł deklaruje na piśmie, że nie występują przesłanki, które uniemożliwiają mu objęcie mandatu.

Attaché prasowy PE Łukasza Kempara powiedział PAP, że okoliczność przebywania Karpińskiego w areszcie nie jest przeszkodą w objęciu mandatu. "Żeby objąć mandat nie będzie on musiał składać żadnej przysięgi. Będzie musiał jedynie podpisać odpowiednie dokumenty, w ramach których stwierdza, że nie występują okoliczności związane z +incompatibilitas+, - czyli, że nic nie stawia go w takiej sytuacji, żeby mandatu posła nie mógł sprawować" - powiedział.