Wojewoda mazowiecki: rządzący Warszawą tak kochają demokrację, że postanowili ukręcić głowę inicjatywie lokalnego referendum

Rządzący Warszawą tak kochają demokrację, że postanowili ukręcić głowę inicjatywie lokalnego referendum - napisał na Twitterze wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński komentując przerwaną przez radnych KO wtorkową nadzwyczajną sesję Rady Warszawy zwołaną ws. referendum gminnego.

We wtorek, 12 września, o godzinie 19 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie referendum gminnego dotyczącego polityki transportowej m. in. strefy Tempo30. Wnioskowali o nią radni Prawa i Sprawiedliwości. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej została przerwana do 16 listopada do godziny 10.

Sprawę skomentował wojewoda mazowiecki.

"Zwykle radni KO mają usta pełne frazesów o wolności i obywatelskości, ale gdy przychodzi moment zapytania warszawiaków o rozwiązania transportowe np. strefę tempo30, strefę wykluczenia komunikacyjnego czy jakość komunikacji miejskiej, to okazuje się że referendum stanowi pomysł kontrowersyjny bądź wręcz głupi" - napisał Bocheński.

Dodał, że zrozumiałym jest ich strach przed nokautem referendalnym. "Szkoda, że głos mieszkańców nie skłania ich do refleksji nad własną polityką…" - podkreślił.

Radni PiS proponują pięć pytań w referendum gminnym dotyczącym stołecznej polityki transportowej.

Pierwsze: czy jesteś za wprowadzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Tempo30 - ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h na obszarze 90 proc. powierzchni miasta?

Drugie: czy jesteś za zwężeniem na terenie Warszawy kluczowych ulic (na których funkcjonuje komunikacja miejska) przed oddaniem do użytku obwodnicy Śródmieścia?

Trzecie: czy jesteś za rozszerzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego bez pozytywnych opinii właściwych Rad Dzielnic?

Czwarte: czy jesteś za likwidacją na terenie Warszawy publicznie dostępnych miejsc parkingowych bez tworzenia co najmniej takiej samej liczby nowych miejsc parkingowych w najbliższej okolicy?

Piąte: czy jesteś za utworzeniem w Warszawie tzw. Strefy Czystego Transportu (wykluczenie możliwości wjazdu na teren strefy pewnych kategorii pojazdów), przed rozbudową sieci transportu publicznego o III i IV linię metra?