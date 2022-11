Wojewoda podkarpacki: region jest przygotowany do nadchodzącej zimy

Jak co roku, zgłaszamy pełną gotowość do nadchodzącego sezonu zimowego – zapewniła w piątek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Dodała, że szczególna uwaga zostanie skierowana w czasie zimy na pomoc osobom bezdomnym.

Konferencja prasowa została zwołana po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK). Na posiedzeniu omówione zostały działania organizacyjno-logistyczne, prewencyjne oraz zagrożenia związane ze zbliżającą się zimą.

Wojewoda zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są dobrze przygotowane do nadchodzącego sezonu zimowego.

"Podczas dzisiejszego posiedzenia zwróciliśmy uwagę m. in. na kwestie związane z zabezpieczeniem osób bezdomnych w naszym regionie. W wyniku badania ankietowego w 2021 r. zidentyfikowano łącznie 1035 takich osób, spośród których najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni - 944 osoby. Natomiast liczba bezdomnych kobiet wyniosła 91. W większości są to osoby, których wiek przekracza 60. rok życia. Służby zostały zobowiązane do tego, aby zwracać uwagę na bezdomnych i - zwłaszcza w czasie przymrozków - monitorować miejsca, w których zwyczajowo przebywają" - podkreśliła Leniart.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 27 placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. Placówki te dysponują 812 miejscami stałymi.

Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można będzie uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Obecny na konferencji komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec, powiedział, że w zimie strażacy mają zwykle więcej pracy związanej z usuwaniem miejscowych zagrożeń.

"Te zdarzenia są powodowane takimi zjawiskami jak intensywne opady śniegu, niskie temperatury, oblodzenia szlaków komunikacyjnych oraz zatory lodowe czy roztopowe. Jesteśmy dysponowani m.in. do usuwania nawisów śnieżnych i lodowych z budynków użyteczności publicznej, usuwania drzew, konarów połamanych w wyniku wiatru i intensywnych opadów śniegu. Pomagamy również innych służbom w usuwaniu różnego rodzaju awarii" - podał.

Z kolei zastępca komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Jacek Juwa, zapewnił, że policjanci prowadzić będą działania prewencyjne i pomocowe wobec osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. "W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, będziemy działać w trzech obszarach - w obszarze informacyjnym, pomocowym i porządkowym. Zachęcam wszystkich mieszkańców województwa do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń, która jest doskonałym narzędziem wspierającym nasze działania" - dodał.