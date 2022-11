Wojewoda śląski: jestem rozczarowany i zażenowany postawą czwórki radnych sejmiku

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek powiedział, że jest "rozczarowany" i "zażenowany" postawą czworga radnych Sejmiku Woj. Śląskiego, którzy opuścili klub PiS, co doprowadziło przez tę partię do utraty większości i w konsekwencji wybrania nowego zarządu województwa.

"Polityka jest nie tyle dla chłopców, co dla mężczyzn, a mężczyzn poznaje się również po pewnej wierności ideałom" - mówił wojewoda w środę w Radiu Katowice.

Ponad tydzień temu Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmiku Woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski", głosowali oni z dotychczasową opozycją, wybierając nowy zarząd województwa. Stanowisko stracił m.in. wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej wicemarszałek Wojciech Kałuża, którego porozumienie z PiS przed czterema laty dało tej partii władzę w regionie.

W porannej rozmowie na antenie Radia Katowice wojewoda był pytany czy jest zaskoczony zmianami w regionalnych władzach. "Generalnie bardzo chyba nie. Jestem rozczarowany, jestem zażenowany postawą tej czwórki osób w Sejmiku Woj. Śląskiego. Tak się po czterech latach współpracy, ciężkiej pracy na rzecz naszego regionu, naszego województwa, po prostu nie postępuje. Jeżeli miesiąc, dwa miesiące temu mówi się peany na temat funkcjonowania rządu, wspierania małych ojczyzn przez rząd, przez PiS, a dzisiaj słyszy się odwrotne tezy, no to naprawdę się zastanawiam co było tym podstawowym imperatywem do tego typu ruchu, bo raczej nie rozwój regionu, a wydaje mi się, że jakieś osobiste elementy o tym zadecydowały" - powiedział Wieczorek.

Jak przekonywał, "polityka jest nie tyle dla chłopców, co dla mężczyzn, a mężczyzn poznaje się również po pewnej wierności ideałom, wierności współpracy ze środowiskiem, z którym realizowało się Program dla Śląska, programy regionalne i tu będziemy absolutnie konsekwentni (...)".

Podczas rozmowy Wieczorek był pytany także m.in. o to, czy województwo śląskie jest przygotowane na przyjęcie ewentualnej kolejnej fali uchodźców z Ukrainy, którzy być może zimą, wobec niszczenia przez Rosję infrastruktury krytycznej w ich kraju, zdecydują się na przyjazd do Polski.

"My jesteśmy przygotowani w zasadzie od samego początku, razem z MSWiA mamy przygotowane miejsca, gdyby była kolejna fala uchodźców. Na razie tego ruchu nie dostrzegamy, rzeczywiście Ukraińcy sobie znakomicie radzą, jeśli chodzi o tę część militarną, ale również czuć ogromnego ducha w narodzie, że chcą pozostać i pomagać swoim rodzinom (...)" - wskazał wojewoda.

"Jeżeli byłaby fala (uchodźców), jesteśmy przygotowani do tego, żeby przyjąć kolejne osoby. To jest nasz obowiązek, nasza powinność i nasze bezpieczeństwo również" - zapewnił wojewoda Wieczorek.