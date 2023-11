Wojewoda świętokrzyski: nie ma nic ważniejszego jak odpowiedzialność za ojczyznę

Nie ma nic ważniejszego jak odpowiedzialność za ojczyznę - mówił podczas obchodów Święta Niepodległości w Kielcach wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. "Róbmy wszystko, aby wysiłki tych wszystkich pokoleń, które minęły od 1918 roku nie poszły na marne" – dodał.

Główne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w stolicy regionu świętokrzyskiego w sobotę od złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości przy kieleckim dworcu kolejowym.

W Bazylice Katedralnej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. W homilii biskup kielecki Jan Piotrowski podkreślił, że "nasza tożsamość jest dzisiaj zagrożona".

"Może być jednak realnie zagrożona, kiedy szyderczo rezygnuje się z tożsamości narodowej, wolności i prawdy o człowieku i jego naturze, a sprawiedliwość, zaufanie społeczne i obywatelskie wykorzystuje się do utraty suwerenności na rzecz jakieś nieokreślonej federacji narodów, gdzie panami będą nasi dawniejsi gnębiciele" - powiedział biskup. Dodał, że "dlatego troszczmy się o podtrzymywanie w sercach Polaków ducha patriotyzmu".

"Wszyscy mamy służyć naszej Ojczyźnie i pragnąć powodzenia jej obywateli. Dzisiaj trzeba się zastanowić, jaką drogą podążać, aby jak najlepiej służyć Polsce i jej niepodległości" - zaznaczył bp Piotrowski.

Po nabożeństwie przed Muzeum Narodowym wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Następnie uczestnicy obchodów przeszli na Plac Wolności, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana wart i apel pamięci.

"Na straży Ojczyzny, na straży granic stoją kolejne pokolenia. To sztafeta pokoleń, która ma jeden cel - zapewnić bezpieczeństwo. My to dzisiaj robimy, na każdej z naszych granic, tam gdzie służby mundurowe strzegą tej granicy" - powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Dodał, że "trzeba wychowywać kolejne pokolenia, aby było komu przekazać ten ogień wolności".

"Nie szczędźmy wysiłków, aby swoim dzieciom przekazywać prawdę o tym, że nie ma nic ważniejszego jak odpowiedzialność za ojczyznę. Róbmy wszystko, aby wysiłki tych wszystkich pokoleń, które minęły od 1918 roku nie poszły na marne" - podkreślił Koniusz.

Podczas uroczystości odczytano list od wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "W tym szczególnym dniu, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, składamy hołd naszym przodkom. Zawdzięczamy im odrodzenie i odbudowę państwa polskiego. (…). Wyrażamy im także naszą wdzięczność za to, że te ideały przekazywali swoim następcom" - podkreślił w liście Jarosław Kaczyński. Dodał, że "jesteśmy spadkobiercami i dłużnikami pokolenia, któremu przypadło w udziale wybicie się na niepodległość".

"Naszym udziałem w uroczystościach 11 listopada dajemy wyraz dogłębnemu przekonaniu, że teraz to właśnie na nas spoczywa obowiązek stania na straży wolności, niezależności naszej ojczyzny" - zaznaczył wicepremier.

Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, podkreśliła podczas swojego wystąpienia, że "dzisiaj w sposób szczególny doceniamy wolność i niepodległość naszej ojczyzny, wspominamy ojców naszej niepodległości".

"Teraz na nas spoczywa odpowiedzialność za naszą Ojczyznę. Dzisiaj to my w tej sztafecie pokoleń musimy dokonać wszelkich starań, aby wzmacniać wolną i niepodległą Polskę. Aby miała jak najsilniejszą pozycję na arenie międzynarodową, jak najsilniejszą pozycję gospodarczą, aby rozwijała się jak najszybciej. To jest nasze zadanie i zobowiązanie" - powiedziała wiceminister sportu i turystyki.

Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wydarzenia o tematyce patriotycznej przygotowały instytucje kultury. O godzinie 17 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marszałkowska Orkiestra Dęta województwa zagra koncert pt. "Melodie Niepodległości". Pieśni patriotyczne 11 listopada zabrzmią także podczas koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego Estradi Various w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości bezpłatnie będzie można zwiedzić Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Z kolei w niedzielę w Kielcach zaplanowano Bieg Niepodległości. Uczestnicy będą rywalizować na dwóch dystansach 1918 m i 10 km.