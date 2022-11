Wojewoda świętokrzyski: Polska, o jakiej marzono przez 123 lata niewoli, ta Polska jest i się rozwija

Polska, o jakiej marzono przez 123 lata niewoli, ta Polska jest - mówił podczas obchodów Święta Niepodległości w Kielcach wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Ta Polska się rozwija i kwitnie – dodał.

Główne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w stolicy regionu świętokrzyskiego w poniedziałek od złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości przy kieleckim dworcu kolejowym. W piątek tradycyjnie odbył się także Bieg Niepodległości, ze startem i metą w Parku Miejskim. Ponad tysiąc biegaczy rywalizowało na dwóch dystansach - 10 km i 1918 metrów.

W kieleckiej Bazylice Katedralnej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. W homilii biskup kielecki Jan Piotrowski podkreślił, że trudne polskie drogi do odzyskania niepodległości zawsze miały swoje podstawy w Bogu.

"Były nimi chrześcijańska wiara i pewność, że Bóg jest zawsze z nami. Była to także droga nadziei, ponieważ w ogromie prześladowań wszyscy walczący o wolność, ufali Bogu i z tego czerpali siłę do pokonywania trudów. Trzecia droga to była miłość poznawana z kart Ewangelii. Poszło nią wielu Polaków, oddając bez wahania swoje życie i wolność za ukochaną ojczyznę" - powiedział biskup. Dodał, że "dzisiaj trzeba się zastanowić, jaką drogą podążać, aby jak najlepiej służyć Polsce i jej niepodległości".

Po nabożeństwie przed Muzeum Narodowym wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych rozdawali biało-czerwone flagi. Następnie uczestnicy obchodów przeszli na Plac Wolności, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana wart i apel pamięci.

"Polska, o jakiej marzono przez 123 lata niewoli, ta Polska jest. Ta Polska się rozwija i kwitnie" - powiedział w swoim wystąpieniu wojewoda świętokrzyski. Pytał, czy "my dzisiaj w naszych domach i sercach mamy taką samą wiarę i nadzieję, jak nasi przodkowie, że Polska cały czas będzie suwerenna i wolna, czy jesteśmy przygotowani do tego wysiłku?". Nawiązując do wojny na Ukrainie powiedział, że czas i historia zatoczyły koło. Mówił o także o złudnym poczuciu bezpieczeństwa.

"Ile tej wolności możemy położyć na szali nadziei budowania wspólnego świata, a ile powinniśmy zostawić dla siebie? Na to pytanie nie udzielę odpowiedzi, ale uważam, że są takie sfery życia, których nie możemy oddać. Za żadną cenę, bo zbyt wiele nas ta wolność kosztowała" - podkreślił Koniusz.

Dowódca garnizonu Kielce płk Adam Włoczewski odczytał list, który do uczestników uroczystości skierował wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Niech nasze serca przepełnia duma i wdzięczność dla naszych przodków za to, że pomimo zaborów, krwawo tłumionych powstań narodowych, zsyłek, rusyfikacji i germanizacji nigdy nie wyrzekli się polskości i wiary w niepodległość" - podkreślił Błaszczak, nawiązując do wojny na Ukrainie.

"To boleśnie nam przypomina, jaką wagę mają bezpieczeństwo, pokój i wolność. To nie są dary dane raz na zawsze, zagwarantowane układami i traktatami. (…). Dlatego zwiększamy liczebność Wojska Polskiego, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt, inwestujemy w uzbrojenie i wyszkolenie żołnierzy. (…). Pamiętając o naszych przodkach nie tracimy z pola widzenia dzisiejszych gwarantów niepodległości, żołnierzy Wojska Polskiego. To dzięki ich zaangażowaniu i sile odważnie patrzymy w przyszłość" - podkreślił szef MON.

List do uczestników uroczystości skierował także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który przypomniał postać Józefa Wybickiego, autora słów do Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, który później stał się polskim hymnem narodowym.

"Mazurek Dąbrowskiego od wieków jednoczy Polaków i stanowi o naszej tożsamości. Dziś obok barw narodowych, flagi i godła państwowego jest jednym z symboli nieodzownie związanych ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą" - podkreślił minister edukacji i nauki.

Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka przypomniała postacie wybitnych polskich sportowców, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, wśród nich lekkoatlety Janusza Kusocińskiego, rozstrzelanego przez Niemców w Palmirach. "Ta postać jest dzisiaj szczególnie znamienna. Powinniśmy pamiętać, że niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Musimy pamiętać szczególnie w obliczu wojny, która toczy się za naszą granicą, w obliczu bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę. Musimy dokonywać wszelkich starań, aby wzmacniać siłę i potęgę Polski, naszej ojczyzny" - powiedziała Krupka.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk zaapelował o wsparcie i solidarność dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy bronią polskich granic i tego, żebyśmy mogli żyć w pokoju, bezpieczeństwie i stabilności.

"Tak, jak pokazaliśmy od 24 lutego, że potrafimy pokazać solidarność z Ukrainą, tak wierzę, że pokażemy tę solidarność sobie również wzajemnie. Szanując się, pomagając sobie przezwyciężymy trudności i problemy, które wynikły z polityki Rosji w ostatnich latach" - podkreślił Wawrzyk.

Po godz. 17 odbędzie się w Kielcach ponadto Polsko-Ukraińskie Spotkanie Chóralne "Zgodnym chórem z Ukrainą". Godzinę później w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury rozpocznie się koncert "Wyśpiewać Niepodległość". W Biurze Wystaw Artystycznych otwarta zostanie wystawa fotografii Krzysztofa Zająca "Biało-czerwona", odnosząca się do symbolicznej wymowy polskiej flagi narodowej.