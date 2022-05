Wojewoda świętokrzyski: słowa z Konstytucji 3 Maja wniknęły w serce narodu

Słowa zapisane w Konstytucji 3 Maja głęboko wniknęły w serce narodu; tej wiedzy nie daliśmy sobie wyrwać i przekłamać historii - mówił we wtorek w Kielcach wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podczas obchodów związanych ze świętem Konstytucji 3 Maja.

Wojewódzkie obchody związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny w kieleckiej bazylice katedralnej. Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta podczas homilii podkreślił, że nie można oddzielać historii Polski od chrześcijańskiej wiary, od jej korzeni - "choć, jak chcą niektórzy, nasze mówienie o ojczyźnie winno być wolne od odniesień religijnych". "Jednak, jak ktoś napisał, w Polsce tak się jednak nie da. Czy to się komuś podoba, czy nie, nasza ojczyzna swój tożsamościowy początek bierze z wydarzenia chrztu świętego, przyjętego ponad tysiąc lat temu" - powiedział biskup.

Dodał, że "trwając w Chrystusie, prowadzeni przez Maryję, zawsze odzyskiwaliśmy wolność, nie traciliśmy nadziei".

"Chrześcijańska wiara była siłą i skarbnicą wartości, by stały się fundamentem tego, kim jesteśmy i kim byliśmy. Tych wartości także teraz nie możemy porzucać dla rozmaitych tzw. poprawności kulturowych czy politycznych. Nasza tożsamość wyrasta właśnie z historii kształtowanej przez chrześcijańską wiarę i chrześcijańskie wartości. To nasza droga przez dzieje, na tym ona polega" - zaznaczył duchowny, nawiązując do Konstytucji 3 Maja.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Nastąpiło tam podniesienie flagi państwowej na maszt, odegrano hymn narodowy. Odbył się apel pamięci, oddano też salwę honorową.

"Słowa zapisane w Konstytucji 3 Maja głęboko wniknęły w serce narodu. Późniejsze bardzo trudne lata, czasy zaborów nic nie zmieniły. Tej wiedzy nie daliśmy sobie wyrwać i przekłamać historii. Wiedzieliśmy jedno: Polska musi być wolna. Musi być oparta o wzorce, które myśmy stworzyli" - powiedział do zebranych wojewoda świętokrzyski. Dodał, że Konstytucja 3 Maja jest pewnym odniesieniem do tego, co było.

"Ale dlatego ciągle wracamy do niej, bo miała takie zapisy, które wyprzedzały swoją epokę. Śmiało możemy powiedzieć, że to my Polacy tworzymy Europę. Niech nam nikt nie wmówi, że jesteśmy kopciuszkiem, które przyjęto do Europy. (…). To dzięki nam ta Europa jest taka piękna i wspaniała" - podkreślił Koniusz. Nawiązując do wojny w Ukrainie wojewoda dodał, że "pokój na świecie jest kruchy".

"To w naszej głowie jest to, aby właściwie zawierać sojusze, aby właściwie kształtować swoje państwo. aby ze sobą się dogadywać. Można się różnić, to normalna rzecz. Jesteśmy wielkim narodem i byłoby dziwne, gdybyśmy mieli te same poglądy. Musimy rozmawiać ze sobą i aby te różnice nie doprowadzały do tego, że się od siebie odwracamy. Czcijmy Konstytucję 3 Maja jako obraz tamtych czasów, który dawał nadzieję na lepsze czasy, które dzisiaj mamy i szanujmy to co mamy" - powiedział wojewoda świętokrzyski.

Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka nawiązała do preambuły Konstytucji 3 Maja: "Dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny i jej granic". "W tamtym czasie postępowała zależność polskich elit, magnaterii, arystokracji od Rosji, która umacniała swoje wpływy. Widzimy to także dzisiaj, obserwujemy tę imperialną twarz Rosji, odradzanie się rosyjskiego imperializmu. Obserwujemy brutalną agresję na Ukrainę. Dlatego, podobnie jak i twórcy Konstytucji 3 Maja i wszyscy, których ta konstytucja dotyczyła, my również powinniśmy być zjednoczeni. A wartością, która powinna i musi nas jednoczyć, jest Polska. To nasza największa wartość i powinniśmy o tym wszędzie pamiętać" - podkreśliła Krupka.

Do wydarzeń w Ukrainie nawiązał też wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Przypomniał, że wkład w uchwalenie Konstytucji 3 Maja mieli też posłowie ze Lwowa i terenów dzisiejszej Ukrainy. "Pamiętajmy o tym, że wszyscy razem tworzymy pewną wspólnotę. Do Konstytucji 3 maja odwołujemy się już 231 lat. (…). Dlatego, że wyprzedzała swój czas. Nikomu się nie śniło, że Polacy mogą być zdolni do takich odważnych czynów, decyzji, i będą potrafili odważnie walczyć o te ideały, które wypracowali. To jest przesłanie, które i dziś powinno nam przyświecać" - zaznaczył Wawrzyk.

Oficjalnej części uroczystości towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

O godz. 13.40 także w Parku Miejskim rozpoczął się piknik historyczny "Vivat 3 Maja!". W programie przewidziano pokazy historyczne, występy artystyczne podopiecznych Miejskiego Domu Kultury oraz plac zabaw z atrakcjami dla dzieci. Służby mundurowe przygotowały z tej okazji specjalne stoiska, a mieszkańcy Kielc i turyści będą mogli skosztować tradycyjnej wojskowej grochówki.