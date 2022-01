Wojewoda warmińsko-mazurski: mimo trudności Polski Ład dla większości korzystny

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki uważa, że mimo początkowych kłopotów Polski Ład jest programem zmian podatkowych, na którym zyska znakomita większość społeczeństwa. Apelował na konferencji prasowej, by uprawnienie składali wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Wojewoda Artur Chojecki na poniedziałkowej konferencji prasowej nazwał "Polski Ład" programem "przełomowym, który znacząco ma szansę poprawić funkcjonowanie państwa i obywateli, polepszyć jakoś życia". Podkreślał, że ma być korzystny dla 18 mln podatników.

"Niestety pierwsze dni wprowadziły pewne zamieszanie. Wdrażanie każdej dużej reformy nastręcza problemy i powoduje zamieszanie i także spotkało to Polski Ład. Natychmiast rząd podjął działania, które mają wprowadzić korekty i jesteśmy przekonani, że w ostatecznym kształcie będzie on korzystny dla zdecydowanej większości obywateli" - mówił Chojecki.

Wojewoda warmińsko-mazurski zachęcał, by uprawnieni do otrzymywania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego składali wnioski o to świadczenie. Jego wysokość to 12 tys. zł i przysługuje rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. "W tym świadczeniu nie ma progu dochodowego" - podkreślał wojewoda.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w Olsztynie Mariusz Pawłowski powiedział na tej samej konferencji, że jego urzędnicy nie są zaskoczeni zmianami podatkowymi. "Każdy początek roku przynosił jakieś zmiany podatkowe, ale o nich wiedzieli zwykle księgowi i pracownicy skarbowi" - stwierdził.

Pawłowski przyznał, że każdego dnia oddziały KAS w warmińsko-mazurskim otrzymują kilkanaście zapytań o zapisy Polskiego Ładu. "Przedsiębiorcy dopasowują systemy kasowo-płacowe do nowych przepisów. Docelowo ten program będzie działał prorozwojowo i uszczelniał system podatkowy" - ocenił Pawłowski.