Wojewoda zachodniopomorski "piątką" na liście PiS w okręgu 41. Szczecin-Świnoujście

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wystartuje do Sejmu na piątym miejscu listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 41. Listę tę zamknie Krzysztof Zaremba - podano w sobotę podczas konferencji prasowej w Szczecinie. PiS wystawiło 24 kandydatów na 12 miejsc.

Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński przedstawił w sobotę kandydatów PiS do Sejmu i Senatu.

"Po raz kolejny stajemy do tych wyborów z przekonaniem, że wynik, który swoją pracą uzyskamy będzie wynikiem pozwalającym na stwierdzenie, że pozycja Prawa i Sprawiedliwości z wyborów na wybory w naszym regionie się umacnia" - mówił w sobotę podczas konferencji prasowej w Szczecinie szef sztabu PiS, wiceprezes partii Joachim Brudziński.

Jak dodał "można bardzo łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, co obiecywaliśmy osiem lat temu i co zostało zrealizowane".

Na pierwszych trzech miejscach listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu 41. "szczecińskim" znaleźli się wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk i posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka.

Na czwartym miejscu znalazł się poseł Michał Jach, a na piątym wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który w Wyborach do Sejmu w 2019 r. zajmował 16. miejsce na liście.

"Warto zapytać, jak oceniają mnie Polacy, jak oceniają mieszkańcy Pomorza Zachodniego, Szczecina, naszych gmin i powiatów. Dla polityka weryfikacja wyborcza jest najlepszą weryfikacja" - powiedział dziennikarzom w sobotę wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Do Senatu z okręgu 98. (pow. goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki i stargardzki) - b. szefowa Kancelarii Prezydenta RP, obecnie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska, a z okręgu 97., obejmującego Szczecin i powiat policki, kandydować będzie obecna radna szczecińskiej rady miasta Agnieszka Kurzawa.

"Osobą niezwykle pracowita, niezwykle zdeterminowana, chcąca reprezentować wszystkich mieszkańców Szczecina, ale również i chcąca bym pierwsza tak młoda reprezentantka w polskim Senacie" - przekazał Brudziński.

Do Sejmu z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość będzie kandydował także, z szóstego miejsca, zasiadający obecnie w szczecińskiej radzie miasta Dariusz Matecki (Suwerenna Polska), wiceprzewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i radny zachodniopomorskiego sejmiku Edward Kosmal (miejsce 10.), były podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć (miejsce 20.), była zachodniopomorska kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza (miejsce 14.), a także były europoseł i poseł na Sejm VIII kadencji Sylwester Chruszcz (15. miejsce) oraz były poseł na Sejm IV, V i VIII kadencji i senator VII kadencji Krzysztof Zaremba (ostatnie, 24. miejsce).

