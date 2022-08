Wojewoda zachodniopomorski: poleciłem uruchomić pompy do napowietrzenia wody

Poleciłem Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie uruchomić pompy do napowietrzenia wody - podał w sobotę wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Wcześniej przekazał, że żywe ryby, które pojawiły się w Odrze, pływają przy powierzchni przez brak tlenu w wodzie.

"Ratujemy ryby przed przyduchą! Poleciłem Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie uruchomić pompy do napowietrzenia wody tam, gdzie to możliwe. Jestem w kontakcie z wędkarzami koordynującymi akcję. Typujemy lokalizację. Pierwsze pompy zadysponowałem do Siadła Dolnego. Kolejne wyruszą niebawem!" - napisał w sobotę na Twitterze wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Jak podał wcześniej, w Odrze, w miejscach, gdzie kilka dni temu usuwane były śnięte ryby, pojawiły się żywe ryby, jednak bardzo wiele pływa przy powierzchni ze względu na brak tlenu w wodzie.

Podał też zawartość tlenu w wodzie po porannych pomiarach: w Widuchowej to 4,22 mg/l, w okolicach niemieckiego Mescherin - 0,73 mg/l, w Radziszewie 0,95 mg/l, w Szczecinie przy Moście Cłowym 0,76 mg/l, a przy Moście Długim 1,58 mg/l. Minimalna wartość tlenu, umożliwiająca rybom normalne bytowanie to 4,0 mg/l.

