Wojna w Ukrainie wyniszcza przyrodę, 33 mln ton gazów cieplarnianych trafiło do atmosfery

Uwolnienia ponad 33 mln ton gazów cieplarnianych to tylko jeden z efektów niszczycielskiego wypływu tego konfliktu zbrojnego na środowisko. Szkody wyrządzone dzikiej przyrodzie wyceniono na co najmniej 370 mld euro, podała we wtorek szwedzka stacja SVT.

"Ukraińskie ministerstwo ochrony środowiska ostrzegło przed "pogłębieniem kryzysu klimatycznego", do którego doprowadza rosyjska inwazja. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zaznaczył z kolei, że "bezpośrednio zagrożone są miliony hektarów rezerwatów przyrody w kraju" - zaznaczyła szwedzka telewizja.

Pola uprawne w Ukrainie skażone metalami ciężkimi

Pola uprawne w Ukrainie są skażone metalami ciężkimi pochodzącymi z walk i mogły zostać dodatkowo zanieczyszczone innymi chemikaliami, które wyciekły z amunicji i pojazdów - poinformowała SVT.

Wojna w Ukrainie odpowiada za ok. 1 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych

Reznikow zwrócił również uwagę na niewystarczającą dyskusję na temat tego, jaki wpływ na klimat ma uwolnienie 33 mln ton gazów cieplarnianych. Rozpoczęta 24 lutego przez Rosję wojna przeciwko Ukrainie odpowiadała w 2022 roku za około jeden procent globalnych emisji - podała SVT.