Wojsko chce zwiększyć zdolności przeciwlotniczej Pilicy

Przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski Pilica zostanie wzmocniony pociskami z CAMM, zwiększą się też możliwości systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew – poinformował zastępca szefa Agencji Uzbrojenia płk Michał Marciniak.

Uzbrojeniem systemu Narew mają być dalszego zasięgu pociski CAMM-ER, a efektor o jeszcze większym zasięgu - CAMM-MR - ma zostać opracowany jako tańsze uzupełnienie pocisków PAC-3 MSE będących uzbrojeniem polskich zestawów Patriot wchodzących w skład systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

Marciniak, który był pełnomocnikiem ministra obrony ds. pozyskania i wdrożenia systemu Wisła, powiedział w czwartek dziennikarzom, że program postępuje zgodnie z planem i w październiku pierwsza bateria Patriot znajdzie się w Toruniu, gdzie zostanie poddana próbie (SICO - System Integration Check Out) przed przekazaniem jej do służby.

"Nie zapominamy też o systemie Pilica. Planujemy zwiększyć jego zdolności operacyjne, wyjść poza bardzo krótki zasięg" - poinformował. Zestaw Pilica, na który składają się podwójne działko 23mm oraz pociski rakietowe Grom/Piorun, ma zasięg kilku kilometrów i jest przeznaczony do obrony obiektów wojskowych i cywilnych. Zwiększenie zdolności określane jako Pilica 2+ ma polegać na dodaniu pocisków CAMM.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) to rodzina pocisków produkowanych przez brytyjski oddział europejskiej grupy MBDA. Opracowane przez MBDA UK pociski i wyrzutnie iLauncher mają wejść w skład jednostek ogniowych systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew.

Jak zapowiedział płk Marciniak, Narew - system przeznaczony m.in. do obrony lotnisk - otrzyma pociski CAMM-ER (extended range), a Pilica pociski CAMM, stając się systemem bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu, a do jego zadań będzie należeć osłona baterii Patriot. W skład Pilicy maja też wejść elementy zdolne niekinetycznie zwalczać (np. zmusić do lądowania lub przejąć) drony.

Agencja Uzbrojenia zamierza też zamówić niskokosztowe pociski do zestawów Patriot, jako uzupełnienie pocisków PAC-3 MSE. Jako pocisk pierwszego wyboru Maciniak wskazał CAMM-MR (medium range) - efektor, który mają wspólnie opracować Polska Grupa Zbrojeniowa i MBDA. Pułkownik zastrzegł, że nie jest to jedyna opcja i w grę może wchodzić także inny pocisk, którego zadaniem będzie zwalczanie mniej wymagających celów niż rakiety balistyczne.

Zapowiedział także, że od początku przyszłego roku w Agencji Uzbrojenia będzie działać komórka odpowiedzialna za obronę powietrzną we wszystkich warstwach - od dronów po pociski balistyczne.