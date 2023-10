Wojsko ewakuuje Polaków z Izraela. W razie potrzeby most ewakuacyjny

Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules. Jeśli będzie taka konieczność, to rozmawiamy z Grecją na temat ustanowienia mostu ewakuacyjnego - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.

"Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - napisał szef MON.

Natomiast wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński napisał: "Nie zostawiamy naszych rodaków w potrzebie. Za kilka godzin wystartuje samolot, który ewakuuje Polaków oczekujących na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie". "Sytuacja na miejscu cały czas jest bardzo poważna. Prosimy o bardzo uważne śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb" - dodał na platformie X (dawniej Twitter).

Szef MON: jeśli będzie taka konieczność ustanowimy most ewakuacyjny z Izraela

Jeśli będzie taka konieczność, to rozmawiamy z Grecją na temat ustanowienia mostu ewakuacyjnego. Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji samoloty CASA do Polski - poinformował w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak.

"Z informacji, które teraz mamy wynika, że tam około 200 polskich turystów oczekuje na powrót do Polski, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. Oczywiście wszyscy zostaną zabrani do Polski" - powiedział Błaszczak.

"Dlaczego Herculesy? Ponieważ te samoloty mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci Herculesów mają odpowiednie doświadczenie, żeby reagować w sytuacjach trudnych. Nie przewidujemy, że takie sytuacje są obecnie w Izraelu, ale gdyby sytuacja się pogorszyła, to są przeszkoleni" - podkreślił Błaszczak.

Poinformował również, że "jest także przygotowany zespół medyczny z wojsk specjalnych". "Jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskich turystów, którzy obecnie przebywają w Izraelu" - zapewnił szef MON.

Duda: żaden Polak nie ucierpiał w efekcie ataków Hamasu na Izrae

Wcześniej w Polsat News prezydent Andrzej Duda poinformował, że żaden Polak nie ucierpiał w efekcie ataków Hamasu na Izrael. "Z tego co wiemy w tej chwili, z informacji przekazywanych przez MSZ, a także Polski Kontyngent (Wojskowy - PAP) w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał, nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w tych dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael. Na szczęście" - powiedział prezydent.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego. Ze Strefy Gazy wystrzelono około 3,5 tys. rakiet. Kilkudziesięciu bojowników Hamasu przedarło się ze Strefy Gazy do pobliskich miejscowości izraelskich.

Do tej pory w walkach między Izraelem i Hamasem śmierć poniosło 350 Izraelczyków i 313 Palestyńczyków.