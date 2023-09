Były dowódca wojsk lądowych generał Waldemar Skrzypczak był za rządów PiS inwigilowany szpiegowskim programem Pegasus. Podobnie jak dwaj inni wysocy rangą byli wojskowi - informuje "Gazeta Wyborcza".

Stosowanie Pegasusa do inwigilacji gen. Waldemara Skrzypczaka mogło mieć podłoże polityczne.

Program miał być też zainstalowany kilkanaście razy na telefonach dwóch wysokich rangą byłych wojskowych.

Na początku września senacka komisja ds. inwigilacji wydała raport, w którym stwierdziła, że wybory z 2019 r. nie były przeprowadzone w sposób uczciwy właśnie ze względu na zastosowanie oprogramowania szpiegowskiego.

Międzynarodowe konsorcjum Pegasus Project zdobyło dane, z których wynika, że gen. Waldemar Skrzypczak był inwigilowany przez służby od marca do czerwca 2019 r., agenci wchodzili na jego telefon co najmniej kilkanaście razy i przejmowali nad nim kontrolę.

Były dowódca wojsk lądowych o sprawie dowiedział się od dziennikarzy. Nie ukrywał zaskoczenia, tym bardziej, że jedyną sprawą, w której był przesłuchiwany przez prokuratora wiele lat temu, było rzekome sprzyjanie jednej z firm podczas przetargu w 2013 r., w czasie, gdy był wiceministrem obrony narodowej i odpowiadał za zakupy dla wojska. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", Skrzypczak nigdy o nic nie został oskarżony.

Gen. Skrzypczak uważa, że użycie Pegasusa mogło mieć podłoże polityczne. - To był okres poprzedzający kampanię wyborczą do parlamentu. Spotykałem się wówczas z liderami opozycji, którzy chcieli mnie wysondować, czy wystartuję z ich list. I być może właśnie to interesowało PiS - tłumaczy "Wyborczej" gen. Skrzypczak.

Zastępca koordynatora służb specjalnych (jest nim szef MSWiA i wiceprezes PiS Mariusz Kamiński), Stanisław Żaryn nie odpowiedział na pytania o powody, dla których służby szpiegowały byłego dowódcę wojsk lądowych.

Generał nie był jedyny. Inwigilacja byłych wojskowych to kolejne dwie osoby

Według "Wyborczej" Skrzypczak nie jest jedynym wojskowym, który był inwigilowany Pegasusem. W podobnym czasie - od marca do lipca 2019 r. - program został zainstalowany kilkanaście razy na telefonach dwóch wysokich rangą byłych wojskowych. Obaj pracowali wówczas dla jednej z amerykańskich firm, która zajmowała się lobbingiem na rzecz producenta baterii antyrakiet Patriot. Dochodzenie w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według informacji dziennikarzy "Wyborczej", agenci wypytywali byłych wojskowych o to, jakie zadania wykonywali na rzecz spółki z USA.

Śledztwo toczy się najprawdopodobniej do dzisiaj, bo ABW - jak twierdzi gazeta - wciąż nie zwróciła byłym wojskowym zajętych w 2019 r. komputerów i nośników pamięci.

Zdaniem autorów materiału sprawa byłych wojskowych, którzy byli inwigilowani Pegasusem, świadczy o tym, że nie tylko CBA - jak pierwotnie sądzono - używała tego szpiegowskiego programu. Biuro miało udostępniać innym służbom tzw. oczka (pojedyncze licencje) i skorzystało z tego nie tylko ABW, ale m.in. Centralne Biuro Śledcze Policji.

Pegasus w walce politycznej, czyli inwigilacją w wybory

Najbardziej znanym przykładem śledzenia Pegasusem - z powodów politycznych - jest sprawa Krzysztofa Brejzy. W 2019 r. ówczesny poseł Koalicji Obywatelskiej i szef jej sztabu wyborczego byli inwigilowani 40 razy, z czego 29 w trakcie samej kampanii. Wyciągnięte Pegasusem z jego telefonu wiadomości były w sposób zmanipulowany prezentowane przez rządową telewizję na kilka tygodni przed wyborami.

Na początku września senacka komisja ds. inwigilacji wydała raport, w którym stwierdziła, że wybory z 2019 r. nie były przeprowadzone w sposób uczciwy.

Oprócz Brejzy inwigilowani Pegasusem byli także prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Michał Kołodziejczak (dziś są kandydatami KO do Sejmu) oraz poseł Koalicji Grzegorz Napieralski.