Wójt Żelazkowa powinien mieć wygaszony mandat wcześniej, niż podano w obwieszczeniu komisarza wyborczego

Ministerstwo Sprawiedliwości – jak dowiedziała się PAP - bada przyczyny bezczynności Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie wójta Żelazkowa. Z ustaleń wynika, że Sylwiusz J. powinien mieć wygaszony mandat jeszcze wcześniej, niż podano.

W kwietniu 2022 r. na stronie kaliskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego opublikowano obwieszczenie, z którego wynika, że mandat wójta gminy Żelazków wygasł 24 grudnia 2020 r. Pod obwieszczeniem podpisała się komisarz wyborczy Anna Krysicka, jednocześnie prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu, gdzie zapadł wyrok. Zgodnie z procedurą prezes SR Anna Krysicka powinna była zawiadomić biuro wyborcze w dniu uprawomocnienia się wyroku, czego nie uczyniła.

Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości, które zwróciło się w tej sprawie do prezesów sądów rejonowego i okręgowego w Kaliszu z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

Podczas przygotowywania wyjaśnień prezes SO w Kaliszu ustalił, że Sylwiusz J. powinien mieć wygaszony mandat już 29 lipca 2020 r. a nie jak podała prezes SR Anna Krysicka 24 grudnia 2020 r. Sprawa dotyczy wyroku w sprawie znieważenia funkcjonariuszy publicznych i wezwania strażaków do zdarzenia, którego nie było. Za ten czyn J. dostał grzywnę w wysokości prawie 10 tys. zł, która też do dzisiaj nie została wyegzekwowana przez sąd.

"Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wezwał Prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu do wyjaśnienia przyczyn bezczynności w wykonaniu kary grzywny i zobowiązał do poinformowania sędziów orzekających w sprawach karnych o treści art. 492a§ 1 kodeksu wyborczego" - poinformowała PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kaliszu Edyta Janiszewska.

Prezes SR Anna Krysicka w odpowiedzi do Ministerstwa Sprawiedliwości napisała, że "pominięcie ze strony sądu powyższego obowiązku nie miało charakteru zamierzonego i celowego, a po dostrzeżeniu tego faktu sytuacja została niezwłocznie wyjaśniona i konwalidowana. W szczególności zasadniczą przyczyną opisanego pominięcia ze strony sądu było przekonanie, że okolicznością dyskwalifikującą do pełnienia funkcji publicznych przez wójta jest skazanie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności (co stanowi zasadę). Powyższe spowodowało nieuwzględnienie przez sąd znowelizowanej treści art. 11 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2020.1319 - j.t. ze zm.). w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 k.p.k." - odpowiedziała.

Nowe przepisy, na które powołuje się prezes SR, weszły w życie w marcu 2019 r. Wyrok zapadł ponad rok później.

Sędzia Krysicka poinformowała ministerstwo, że o orzeczeniach wiedziały media oraz pracodawca wójta, czyli urząd.

"W celu przeciwdziałania ryzyku wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości opracowane zostało zarządzenie wewnętrzne Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu, stanowiące schemat postępowania w sytuacjach, kiedy postępowanie karne toczy się w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne" - napisała.

Ministerstwo sprawiedliwości poinformowało PAP, że "ewentualne podjęcie czynności dyscyplinarnych należy do uprawnień zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi".