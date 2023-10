Wokół polskiego atomu gra toczy się o wysoką stawkę

Atom przeżywa obecnie na świecie swój renesans. W Polsce powstać mają zarówno wielkoskalowe, jak i małe, modułowe reaktory SMR. To gigantyczne inwestycje, które mają nam dać bezpieczeństwo energetyczne i kontrakty dla polskich firm. Pytanie, czy wykorzystamy ten potencjał.

Rozwój energetyki jądrowej jest konieczny nie tylko z uwagi na cele klimatyczne. Atom to także konkurencyjne cenowo źródło energii i element bezpieczeństwa, a także... szansa dla polskiego przemysłu - podkreślali uczestnicy debaty "Atom, system, klimat", która odbyła się podczas konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Z rządowych analiz wynika, że już dziś 80 polskich firm ma doświadczenie w projektach jądrowych i to zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Kolejne 300 firm, przy stosunkowo niewielkim wysiłku finansowym czy organizacyjnym, jest w stanie się dostosować do tego typu inwestycji.

Problemem wciąż pozostaje kwestia finansowania, a także bezpieczeństwa działania przyszłych elektrowni atomowych w Polsce. Jednak - jak uspokajali podczas konferencji PRECOP 28 eksperci - te wyzwania też są do pokonania.

Atom jest jednym z wielkich wektorów transformacji energetycznej światowej gospodarki i przeżywa swój renesans. Obecnie energię jądrową produkują 444 reaktory; trwa budowa kolejnych 50, a prawie 100 reaktorów jest w fazie planowania. Także w Polsce.

- Wszystkie państwa, które są członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, mają w swoim miksie energetycznym atom i raczej nie zamierzają go wygaszać, a wręcz przeciwnie - planują zwiększać jego udział. To pokazuje znaczenie energetyki jądrowej na świecie – mówił podczas konferencji PRECOP 28 dr Marcin Kraśniewski z Katedry Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Atom to szansa dla klimatu, ale i dla polskiego przemysłu

Na atom stawia Europa - nowe inwestycje realizowane są w Wielkiej Brytanii, na Słowacji, a wkrótce mają ruszyć budowy w Polsce czy we Francji. Stany Zjednoczone, choć na swoim podwórku zdecydowanie stawiają na odnawialne źródła energii, to atom mają wpisany w politykę zagraniczną i mocno angażują się w projekty jądrowe, realizowane na świecie. Również na Bliskim Wschodzie energetyka atomowa jest traktowana jako niezbędny element miksu energetycznego, czego przykładem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, gospodarz tegorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ COP 28.

- Rozwój energetyki atomowej jest konieczny nie tylko z uwagi na cele klimatyczne, których realizacja będzie możliwa dzięki inwestycjom w bezemisyjne moce wytwórcze. To także element bezpieczeństwa energetycznego – podkreślał Marcin Kraśniewski.

Bogdan Pilch, dyrektor generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, do tej listy atutów energetyki atomowej dodał jeszcze ekonomikę i… interes polskiego przemysłu.

- Atom jest projektem ekonomicznym, zapewniającym konkurencyjną cenowo energię. Dlatego są to inwestycje uzasadnione ekonomiczne. Jednak najważniejszym aspektem jest możliwość udziału polskiego przemysłu w takim projekcie – mówił Bogdan Pilch.

Z rządowych analiz wynika, że już dziś 80 polskich firm ma doświadczenie w projektach jądrowych i to zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Kolejne 300 firm, przy stosunkowo niewielkim wysiłku finansowym czy organizacyjnym, jest w stanie się dostosować do tego typu inwestycji.

- Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, której realizacja pochłonie dziesiątki, jak nie setki miliardów, oraz deklaracje wykonawców i dostawców technologii, że udział polskiego przemysłu, czyli tzw. local content, może wynieść przy realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ok. 40 proc., widać, o jakim potencjale mówimy – podkreślił Bogdan Pilch.

Dyrektor Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska zwrócił także uwagę na korelację między terminem uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, planowanym na rok 2033, i koniecznością wygaszania konwencjonalnych, węglowych źródeł mocy.

- Przewidywany schyłek konwencjonalnej energetyki węglowej wynikać będzie nie tylko z wymagań środowiskowych i polityki klimatycznej, ale również z uwarunkowań technicznych. Atom tutaj idealnie się wpisuje w czasie. Wszyscy będą wówczas wygrani. Z jednej strony zyskamy nowe, stabilne i ekonomiczne źródło. Z drugiej - skorzysta na tym przemysł, firmy, związane dziś z konwencjonalną energetyką, które łagodnie będą mogły przejść transformację – dodał Bogdan Pilch.

Nie tylko duży atom. W polskim miksie energetycznym jest też miejsce dla SMR-ów

Polskie firmy będą miały się czym wykazać. Realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada wprowadzenie atomu do polskiego miksu energetycznego poprzez wybudowanie od 6 do 9 wielkoskalowych reaktorów oraz SMR-ów (ang. Small Modular Reactors), czyli małych, modułowych reaktorów.

Inwestycje w SMR-y ogłosiły już Orlen z Synthosem i KGHM. Technologię z francuskim gigantem sektora energii jądrowej rozwija również polski Respect Energy.

- Chcąc ratować przegrzewający się świat, musimy szybko przeprowadzić transformację energetyczną; dlatego - obok energetyki odnawialnej - postawiliśmy na szybkie inwestycje w energetykę jądrową – mówił Tomasz Zadroga, członek zarządu Respect Energy.

Pożądaną szybkość realizacji dają właśnie SMR-y. Technologia jest już dobrze znana, bo tego typu reaktory od lat są w użyciu w wojsku, chociażby jako napędy atomowych okrętów podwodnych.

- To technologia sprawdzona, inżynierowie obecnie pracują nad jej dostosowaniem do zastosowania cywilnego. Gdy skończą, zaczniemy proces deweloperski projektów SMR, które będą uzupełniały wielkoskalową energetykę jądrową – mówił Tomasz Zadroga.

Jak tłumaczył, SMR-y nie będą konkurencją dla tzw. dużego atomu. Będą to wyłącznie lokalne źródła dla przemysłu, mogące zastąpić wszystkie elektrociepłownie węglowe, a z czasem także gazowe. Będą mogły także produkować biopaliwa.

- SMR jest technologią o wiele czystszą i bezpieczniejszą niż węglowe źródła ciepła i ta zmiana energetyczna jest absolutnie w zasięgu ręki. Do końca lat 30. w Polsce nie będzie miejsca dla spalania węgla do produkcji energii i ciepła. Jeśli tego nie zrobimy, nasze wnuki nie będą miały gdzie żyć – przestrzegał Tomasz Zadroga.

Na zalety tzw. małego atomu uwagę zwracał także Marcin Kraśniewski z Katedry Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

- SMR-y są technologią, która pozwala na skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Koszty budowy też są mniejsze niż w przypadku wielkoskalowej elektrowni atomowej. SMR-y to także technologia, która może być wykorzystywana w miejscach, gdzie elektrownia atomowa - ze względu na położenie terenu - nie jest możliwa do realizacji, dlatego SMR-y mogą pojawić się w miejscach po dawnych kopalniach - na obszarze, który przez dziesięciolecia był wykorzystywany do celów energetycznych. Mogą pracować także w trybie wyspowym. Tych zalet wielkoskalowa energetyka jądrowa nie ma – wyliczał Marcin Kraśniewski.

Mały atom potrzebuje odpowiedniego prawa, by się dalej rozwijać

Konieczność stworzenia specjalnych ram regulacyjnych, niezbędnych do rozwoju małego atomu, podkreślał Michał Piekarski, partner w kancelarii Baker McKenzie.

- Inne są parametry technologiczne, inny sposób budowy, a także inna jest skala oddziaływania SMR-ów i wielkoskalowych elektrowni jądrowych. Przepisy niedawnej nowelizacji specustawy jądrowej nie są skrojone na miarę SMR-ów - nie tylko ze względu na wymagania środowiskowe, techniczne, ale także ze względu na sposób, w jaki mogą być takie źródła finansowane – mówił Michał Piekarski, dodając, że nad kwestią specjalnej ustawy o promowaniu wytwarzania energii i ciepła ze źródeł SMR w Polsce pochylić się będzie już musiał rząd nowej kadencji.

Jak sfinansować budowę atomu w Polsce? Nie taki diabeł straszny, jak go malują

Temat finansowania zakrojonych na tak ogromną skalę inwestycji zarówno w "duży" atom, czyli wielkoskalowe reaktory, jak ten "mały", czyli SMR-y, wciąż pozostaje kwestią do rozstrzygnięcia.

- Energetyka jest bardzo kapitałochłonnym sektorem gospodarki - zarówno ta jądrowa, jak i np. morska energetyka wiatrowa. To projekty, których koszt budowy liczymy w miliardach złotych – mówił Michał Piekarski, partner w kancelarii Baker McKenzie, akcentując zarazem, że nie są to kwestie zaskakujące. Temat finansowania takich wielomiliardowych inwestycji, jak sieci przesyłowe, dystrybucyjne czy właśnie wielkoskalowe źródła wytwarzania, nie jest niczym nowym.

W przypadku atomu w tej chwili analizowane są różne modele finansowania, w tym np. kontrakt różnicowy, który pozwoli na zapewnienie stabilnych przychodów planowanym inwestycjom przez kolejne lata. To ułatwi inwestorom przekonywanie instytucji finansowych do zaangażowania się w projekt.

Oczywiście kontrakt różnicowy nie jest jedynym mechanizmem wsparcia, podobnie różne będą sposoby finansowania tak gigantycznego przedsięwzięcia, jakim jest budowa elektrowni jądrowych w Polsce – zarówno tych wielkoskalowych, jak i tych małych, jak SMR.

- Nie ma jednej odpowiedzi, w jaki sposób finansować atom. Jednak diabeł nie jest aż tak straszny, jak go malują – podkreślił Michał Piekarski.

Odpad z planowanych elektrowni jądrowych nie taki straszny. Polska ma już plan

Pytań o atom w Polsce jest więcej. Obok tego, kto i za ile zbuduje planowane w Polsce elektrownie, sporo emocji budzi także kwestia zagospodarowania odpadów.

- Paliwo jądrowe nie jest dla nas tematem obcym, bo jako kraj produkujemy tego rodzaju odpady w reaktorze badawczym Maria. Są one przechowywane w zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych – mówiła podczas konferencji PRECOP 28 Anna Talarowska z Zakładu Badań Reaktorowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Według jej szacunków w przyszłości każdego roku powstawać będzie 20-30 ton tego rodzaju odpadów z każdego reaktora. Czy to dużo?

Ekspertka zobrazowała te wielkości w prosty sposób.

- Gdyby każdy z nas korzystał wyłącznie z atomowego prądu przez całe życie, to objętość odpadów, które byśmy wyprodukowali na rzecz zużytej przez nas energii, zajmowałaby objętość naszego ciała – wyjaśniała, podkreślając, że mówimy tu o wszystkich odpadach powstających w elektrowni jądrowej.

Trzeba bowiem wyraźnie odróżnić promieniotwórcze odpady wysokoaktywne, pochodzące ze zużytego w reaktorach elektrowni paliwa, od odpadów nisko- i średnioaktywnych, które powstają też m.in. w szpitalach, przemyśle czy w ośrodkach badawczych.

- Gdybyśmy mówili tylko o tych wysokoaktywnych, to te odpady wyprodukowane w efekcie zużycia energii przez całe nasze życie zmieściłyby się w naszej dłoni i były wielkości mniej więcej jabłka. Mówimy więc o bardzo małej objętości odpadów – podkreślała Anna Talarowska.

Umieszczając te wielkości w jeszcze szerszym kontekście, ekspertka podsumowała, że przez 50 lat działania energetyki jądrowej na świecie wyprodukowanych zostało nieco ponad 400 tys. ton tego typu kłopotliwych odpadów. Dla porównania każdego roku ludzkość produkuje 40 mln ton elektrośmieci...