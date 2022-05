Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" negatywnie opiniuje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" negatywnie opiniuje przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. W projekcie zaproponowano m.in. zmiany w awansie zawodowym nauczycieli i wprowadzenie jednej godziny "dostępności nauczyciela w szkole".

Projekt przygotowany przez resort edukacji i nauki został negatywnie zaopiniowany także przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Zgodnie z projektem nowelizacji Karty Nauczyciela likwidacji mają ulec dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: "nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego" i - tak jak obecnie - nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale "przygotowanie do zawodu".

W związku z wprowadzeniem okresu przygotowania do zawodu nauczyciela zmianie ulegną zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole. Przez pierwsze 2 lata pracy w szkole nauczyciel będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu, co najmniej 2 lat w szkole i uzyskaniu, co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

W projekcie nowelizacji zaproponowano też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim średnie wynagrodzenie nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma nie ulec zmianie. Tak jak dotąd ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

"Negatywnie oceniamy likwidację dwóch stopni awansu zawodowego (nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego) i zastąpienie ich kilkuletnią formą +nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego+. Nie do przyjęcia jest proponowana koncepcja braku stabilności zawodowej nauczycieli - zawieranie umów na czas określony, brak jasno i obiektywnie sformułowanych kryteriów dokonywania oceny pracy. Zwracamy uwagę, że zapowiadany przez Państwa wzrost wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających pracę (ze 100 proc. kwoty bazowej do 120 proc. tej kwoty w przypadku nauczycieli stażystów a w przypadku nauczycieli kontraktowych ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej) oznacza zamrożenie wynagrodzeń tej grupy na okres od 2 do 6 lat!" - czytamy w opinii związku przesłanej do MEiN. Wskazano w niej, że - zgodnie z projektem - nie jest planowane jest podniesienie średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. "Nasuwa się, więc logiczny wniosek, że może i warto rozpocząć pracę, jako nauczyciel, ale nie warto pracować w tym zawodzie dłużej niż jeden rok… " - ocenia "Forum-Oświata".

W opinii podniesiono też kwestie zaproponowanej w projekcie częstej oceny pracy. "W uzasadnieniu wskazują Państwo, że +celem zmiany dotychczasowego systemu awansu zawodowego jest w szczególności wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli+. Jest to swoiste votum nieufności wobec wyższych uczelni kształcących nauczycieli. W projekcie sygnowanym przez Ministra Edukacji i Nauki jest to rzeczywiście odważne stwierdzenie. Wskazują Państwo, że jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego będzie pozytywna opinia komisji powołanej przez dyrektora szkoły, która w swoim założeniu ma umożliwić weryfikację praktycznych umiejętności nauczycieli. Zwracamy uwagę na dwie zasadnicze wątpliwości: 1. umiejętności praktyczne nauczyciela winny być kształtowane w procesie studiów oraz kilkumiesięcznych praktyk w czasie studiów a nie po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni; 2. w proponowanych przepisach brak jest możliwości odwołania się od negatywnej opinii komisji powołanej przez dyrektora do jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego. W naszej opinii takie rozwiązanie utrwali różne koneksje i układy na terenie danej szkoły i placówki" - czytamy.

"Nie akceptujemy propozycji wielokrotnego zatrudniania nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego na podstawie umów o pracę na czas określony. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Kodeksie pracy. Uważamy, że maksymalny czas umowy na czas określony to dwa lata - przez ten czas można ocenić przydatność do zawodu i po zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego winna być zawarta umowa zatrudnienia na podstawie mianowania" - wskazano.

Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" podkreśla w opinii, że "szczególnie negatywnie" ocenia propozycję wyodrębnienia w ramach czasu pracy nauczycieli "czasu dostępności nauczyciela w szkole". Zgodnie z projektem, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel zostanie zobowiązany do "dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo", w trakcie, której "odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców". W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż jedna druga obowiązkowego wymiaru zajęć zostanie on zobowiązany do dostępności w wymiarze jednej godziny w ciągu 2 tygodni. Jak podano w uzasadnieniu do projektu chodzi o "zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem."

"Wskazujemy, że każdy nauczyciel jest dostępny dla uczniów realizując swoje obowiązki w ramach pensum. Kuriozalna jest sytuacja, gdy ta sama opcja polityczna zapowiada w kampanii wyborczej likwidację +godzin karcianych+ i na początku swojej kadencji je likwiduje, a kilka lat później próbuje przywrócić je pod zmienioną nazwą. Po raz kolejny informujemy kierownictwo ministerstwa, że nauczyciele pracują znacznie powyżej 40 godzin tygodniowo" - czytamy. Związek przywołuje wyniki badania czasu pracy nauczycieli przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych.

"Wprowadzając do projektu zmian w Karcie Nauczyciela obowiązek +dostępności w szkole+ kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki ignoruje konieczność rozwiązania wielokrotnie sygnalizowanego przez WZZ +Forum-Oświata+ problemu niezapewniania przez dyrektorów szkół i organy prowadzące odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy dla każdego nauczyciela w szkole. Co więcej, przez ostatnie lata uchyla się od wprowadzenia przepisów, które jednoznacznie nałożą taki obowiązek na dyrektorów szkół i organy prowadzące! Zamiast tego proponuje się +kulawe+ protezy w postaci jednej godziny tygodniowo tzw. dostępności" - wskazał związek.

"Wolny Związek Zawodowy +Forum-Oświata+ negatywnie opiniuje ministerialny projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Oceniamy ten projekt jako szkodliwy dla środowiska nauczycielskiego. Dalsze jego procedowanie jest całkowicie bezzasadne" - podkreślono w opinii.