Wołodymyr Zełenski podczas Zgromadzenia ONZ wygłosi przemówienie zdalnie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosi w przyszłym tygodniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemówienie za pośrednictwem zarejestrowanego wcześniej nagrania wideo - poinformowała w piątej agencja Reutera.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zgromadzenie Ogólne ONZ, wbrew Rosji, zezwoliło prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu wygłosić przemówienie zdalnie

Liczące 193 członków Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych poinformowało, że zezwoliło prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu na wystąpienie w przyszłym tygodniu na dorocznym zgromadzeniu światowych przywódców z nagranym wcześniej wideo.

Decyzja została przyjęta 101 głosami za, 7 głosami przeciw, przy 19 wstrzymującymi się. Przeciwko głosowały Rosja, Białoruś, Kuba, Korea Północna, Erytrea, Nikaragua i Syria.

ONZ argumentowało, że Wołodymyr Zełenski nie może osobiście uczestniczyć w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego

Ukraińskie przedstawicielstwo w ONZ argumentowało, że Zełenski "nie może osobiście uczestniczyć w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ze względu na trwającą rosyjską agresję wobec Ukrainy".

Zastępca ambasadora Rosji w ONZ Dmitrij Polanski powiedział, że Moskwa zawsze opowiadała się za "osobistą dyplomacją w ONZ" i oskarżył swoich zachodnich odpowiedników o podwójne standardy.

"Dzieje się to w czasie, gdy przedstawicielom krajów afrykańskich, którzy często napotykają podobne trudności, jeśli chodzi o przyjazd do Nowego Jorku (...), odmówiono podobnego prawa" - powiedział Polanski w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego.

W tym roku oczekiwano, że przedstawiciele przybędą do Nowego Jorku, aby przemówić w sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Przez ostatnie dwa lata światowi przywódcy mogli składać oświadczenia w formie wideo z powodu pandemii Covid-19, ale w tym roku oczekiwano, że przybędą do Nowego Jorku, aby przemówić w sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zgromadzenie Ogólne ONZ to jeden z sześciu organów głównych tej organizacji, utworzony na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zbiera się ono na doroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się w drugi wtorek września oraz sesje nadzwyczajne, zwoływane na żądanie sekretarza generalnego lub większości członków (dotychczas odbyły się 24 sesje nadzwyczajne). 77. sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczęła się we wtorek, 13 września i ma potrwać do 27 września. Na Zgromadzeniu każde państwo ma jeden głos. Każde wystąpienie musi zostać wcześniej zgłoszone.