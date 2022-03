Wolontariusze ze Lwowa: jeśli będzie trzeba, weźmiemy broń do ręki

W jednej z dzielnic Lwowa od pierwszych dni wojny działa punkt dystrybucji pomocy humanitarnej, do którego każdego dnia zgłasza się około 100 osób. Z tego miejsca wysyłana jest pomoc na okupowane terytoria i na front. Będziemy pracować do zwycięstwa - deklaruje wolontariuszka Olena.

Punkt dystrybucji pomocy humanitarnej, który powstał w jednej z dzielnic Lwowa to oddolna inicjatywa miejscowych wolontariuszy. Na miejscu wolontariusze, studenci i studentki ze lwowskich uczelni przygotowują paczki żywnościowe dla uchodźców i żołnierzy.

"Zaraz pakujemy żywność, która zostanie wysłana do Sum, na front i we wszystkie miejsca, gdzie toczą się walki. Pracujemy cały czas. Oprócz tego, że wysyłamy paczki przychodzą do nas uchodźcy, którzy do Lwowa przyjechali pociągami ze wschodniej Ukrainy i też proszą o pomoc. Proszę zobaczyć półki są puste. Wszystko co mieliśmy, to już rozdaliśmy" - podkreśliła w rozmowie z PAP Olena, jedna z obecnych na miejscu wolontariuszek.

W punkcie przygotowywane są też paczki dla uchodźców. "Są w nich warzywa, głównie ziemniaki, marchew, cebula, kasza, ryż, czyli takie podstawowe produkty, z których szybko można zrobić zupę. Rozdzielamy też olej, makarony, konserwy, jeżeli tylko mamy. Nawet herbatę dzielimy i pakujemy w małe paczki po kilka sztuk, bo nie mamy już więcej" - dodała.

Każdy uchodźca, który potrzebuje się napić czegoś ciepłego dostanie tutaj herbatę, mamy ciastka, kanapki, zupę. "U nas gotują wolontariusze i potem rozwożą do punktów pomocowych. Wszyscy pracują od rana do wieczora" - powiedział Dima, który pomaga w części kulinarnej punktu.

Wolontariuszka Natalia, studentka pierwszego roku medycyny we Lwowie powiedziała, że najbardziej brakuje opasek uciskowych, staz taktycznych, szyn usztywniających, zestawów opatrunkowych i zestawów do tamowania krwotoków oraz leków na przeziębienie dla żołnierzy. "Brakuje nam też plastrów przeciwbólowych na plecy, leków przeciwgorączkowych, adrenaliny. Tak naprawdę wszystko jest nam potrzebne. Informacje o brakach docierają do nas z frontu i jak tylko możemy kompletujemy apteczki i je wysyłamy" - stwierdziła.

"Bardzo potrzebujemy kamizelek kuloodpornych, plecaków dla żołnierzy, karimat, śpiworów, ochraniaczy na kolana i łokcie. Bardzo przydałaby się odzież termoaktywna, latarki, powerbanki, termosy, wielorazowe naczynia do kuchni polowej. Jeśli takie dary do nas trafiają, to my je natychmiast rozdzielamy i wysyłamy na front" - powiedziała wolontariuszka Maria.

Każdego dnia do punktu przychodzi około 100 ludzi. Dla wolontariuszy, którzy są tu od pierwszych dni wojny, to 25 dzień pracy. "Chcemy zwycięstwa i wszyscy będziemy pracować do zwycięstwa. Nie mamy wolnych dni, straciliśmy orientację, jaki jest dzisiaj dzień i godzina" - podkreślają zgodnie. "Jesteśmy tu, aby pomagać, nie możemy siedzieć w domu. Zdecydowanie lepiej tu pracować. Jesteśmy gotowi na wszystko, nic nam nie straszne. Jeżeli będzie trzeba, weźmiemy broń do ręki" - podsumowują.