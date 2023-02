Woś: decyzja prezydenta ws. noweli ustawy o SN to krok w dobrym kierunku

Odesłanie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunały Konstytucyjnego to krok w dobrym kierunku – uważa wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski Michał Woś. W jego ocenie, nowela jest niekonstytucyjna i narusza suwerenność.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że kieruje nowelizację ustawy o SN do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, co oznacza, że nie będzie ona obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją. Jednocześnie prezydent zaapelował do sędziów TK o niezwłoczne zajęcie się nowelą. Od zmian m.in. w systemie dyscyplinarnym sędziów Komisja Europejska uzależnia wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

"Krajowy Plan Odbudowy jest blokowany politycznie przez Niemców, przez eurokratów, przez tych, którzy chcą budowy państwa europejskiego i stosują mechanizmy szantażu wobec Polski, szantażu finansowego. Pieniądze z KPO powinny były już dawno temu trafić do Polski - to że nie trafiły to jest oznaka skrajnie nierównego traktowania państw przez Unię Europejską" - powiedział dziennikarzom Woś w poniedziałek w Raciborzu.

Pytany o decyzję prezydenta, odpowiedział, że przyjął ją z "pewną satysfakcją, zadowoleniem". Zaznaczył, że politycy Solidarnej Polski wzywali prezydenta do zawetowania nowelizacji.

"Odesłanie do TK to krok w dobrym kierunku, bo TK będzie mógł orzec czy te rozwiązania w opinii tak wielu osób, także w o opinii opozycji, te niekonstytucyjne rozwiązania, czy rzeczywiście mają prawo, mają szanse być wdrożone w polski system prawny. Jednocześnie przecież sam fakt dyktowania jakichkolwiek ustaw przez Brukselę w tej atmosferze szantażu sam w sobie już, można powiedzieć w sposób naruszający suwerenność, był czymś skandalicznym, więc wydaje się, że TK to jest właściwe gremium do oceny tych prawnych rozwiązań" - mówił Woś.

Wyraził przekonanie, że mimo wewnętrznego sporu wokół kadencji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, TK uda się szybko zbadać nowelę skierowaną przez prezydenta. "W mojej ocenie ta ustawa jest niekonstytucyjna, narusza suwerenność, więc wydaje się, że nie spełnia norm konstytucyjnych" - powiedział wiceminister, pytany jakiego spodziewa się rozstrzygnięcia, zaznaczając że ostateczna ocena należy do sędziów TK.

Pod koniec ubiegłego roku niektórzy prawnicy, w tym byli sędziowie TK wskazywali, że kadencja prezes TK Julii Przyłębskiej upływa po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r., i jednocześnie nie będzie ona miała możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Na początku stycznia sześciu sędziów TK skierowało pismo do Przyłębskiej i prezydenta, w którym żądają od Przyłębskiej zwołania Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Autorzy pisma uważają, że na podstawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, kadencja Przyłębskiej na stanowisku prezesa dobiegła już końca. Przyłębska w odpowiedzi podkreśliła, że pismo sześciu sędziów "nie ma oparcia w prawie i jest bezprzedmiotowe". Jej zdaniem pełniona przez nią funkcja prezesa wygasa z końcem jej kadencji sędziego TK, czyli w grudniu 2024 r.

Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS, ma według jej autorów, wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.