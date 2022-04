Woś: Ministerstwo Sprawiedliwości ma pod swoją opieką pół tysiąca uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Sprawiedliwości ma pod swoją opieką pół tysiąca uchodźców z Ukrainy – powiedział w piątek wiceszef resortu Michał Woś, który odwiedził Ośrodek „Posejdon” w Ustce, największy z przekazanych na potrzeby uchodźców. Przebywa w nim 230 osób z Ukrainy, w tym 170 dzieci.

"Nasze priorytetowe zadanie na teraz to dobrze zająć się uchodźcami. Dobrze zająć się naszymi gośćmi, w tych miejscach, w których możemy ich przyjąć" - zaznaczył Woś podczas briefingu prasowego po spotkaniu okołoświątecznym z ukraińskimi dziećmi i ich opiekunami w Ustce.

Podkreślił, że resort ma pod swoją opieką pół tysiąca uchodźców z Ukrainy, które znalazły schronienie w ośrodkach przekazanych na potrzeby uciekających przed wojną.

Jeden z takich ośrodków to "Posejdon" w Ustce (woj. pomorskie). To w nim obecnie przebywa najwięcej gości z Ukrainy - 230 osób, w tym 170 dzieci z podkijowskiego domu dziecka. Nie zostały rozdzielone między różne ośrodki, by jeszcze nie pogłębiać traumy wiązanej z wojną.

W piątek dzieci otrzymały świąteczne prezenty.

Wiceminister Woś zaznaczył, że służba więzienna, pracownicy ministerstwa sprawiedliwości, pracownicy sądownictwa w całej Polsce organizowali akcje zbiórki humanitarnej na granicy od pierwszych godzin wojny. Pomagali przenosić dzieci, rodziny przez granicę. Przekazywali też pomoc humanitarną do Ukrainy i nadal to robią. Woś podziękował za to zaangażowanie. Podziękował także tym, którzy dbają o to, by w ośrodkach resortu uchodźcy mieli jak najlepsze warunki bytowe.

Wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski dodał, że dzięki współpracy z fundacjami Skarbu Państwa udało się pozyskać 0,5 mln zł na funkcjonowanie usteckiego ośrodka przez kolejnych kilka miesięcy. "Dzieci z Ukrainy mają dostęp do szkół, do opieki medycznej" - powiedział.

Z kolei zastępca dyrektora generalnego służby więziennej gen. Andrzej Leńczuk zaznaczył, że funkcjonariusze pozostają w stałym kontakcie z kolegami z Ukrainy, funkcjonariuszami służby penitencjarnej. Dostarczają im żywność, medykamenty i sprzęt, w tym aparaty prądotwórcze. Zaznaczył, że pomoc dla uchodźców i tych, którzy pełnia służbę w Ukrainie będzie prowadzona tak długo, jak będzie trzeba.