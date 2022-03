Woś o doniesieniach ws. możliwości wyjścia SP z koalicji: medialne pomysły

To medialne pomysły dziennikarzy, którzy muszą coś pisać - ocenił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś pytany o doniesienia na temat możliwości wyjścia Solidarnej Polski z koalicji rządowej po ewentualnym przyjęciu prezydenckiego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.

"My, jako środowisko Solidarnej Polski, przestrzegamy przed pewnymi rozwiązaniami. W 2017 r. przestrzegaliśmy przed wetami prezydenta (do pierwszej wersji ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - PAP) i tym chaosem prawnym, który może powstać, przestrzegaliśmy przed przekazywaniem kolejnym kompetencji UE, przestrzegaliśmy przed polityką klimatyczną UE, a teraz jak na dłoni widać, jak ona była błędna" - powiedział Woś w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Dodał, że obecnie jego ugrupowanie - Solidarna Polska - też ostrzega, bo rozwiązania zaproponowane w prezydenckim projekcie zmiany ustawy o SN "nie są rozwiązaniami dobrymi dla polskiego sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim dla Polaków, którzy w końcu chcą sprawiedliwych sądów, które będą szybko wymierzać sprawiedliwość".

Zapytany, czy prawdziwe są doniesienia o tym, że Solidarna Polska zagroziła wyjściem z koalicji w przypadku przyjęcia przez Sejm prezydenckiej propozycji głosami PiS i na przykład PSL, Woś odpowiedział, że "to jakieś medialne pomysły dziennikarzy, którzy muszą coś pisać". "Być może mają płacone za wierszówkę i stąd dużo czasami piszą, nie zawsze rzeczy zgodnych z rzeczywistością i faktami" - dodał wiceminister.

Przed tygodniem Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekty zmian w Sądzie Najwyższym autorstwa: prezydenta, PiS i Solidarnej Polski. Propozycje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zostały w głosowaniu odrzucone w pierwszym czytaniu.

Projektami miała zająć się w czwartek przed południem sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Posiedzenie zostało jednak odwołane.

We wtorek szef MS i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił, że prezydencki projekt zmian w SN jest sprzeczny z konstytucją i prowadzi do paraliżu sądów. "Projekt pana prezydenta jest sprzeczny z konstytucją, jest sprzeczny z orzeczeniami w niektórych punktach TK. I prowadzi też, według niektórych rozwiązań - w naszej ocenie - do nieuchronnego zakorkowania sądów i całkowitego paraliżu można powiedzieć sądów" - mówił wtedy Ziobro.

Propozycja prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", który miałby umożliwić zbadanie także okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu.

"Mogę powiedzieć, co absolutnie jest rażące w tej pierwszej wersji projektu przedłożonej przez prezydenta, a mianowicie ten model jakiejś weryfikacji sędziów" - powiedział w czwartek Woś. Jak zaznaczył "sędziowie, którzy zostali wybrani przez demokratyczny organ, Krajową Radę Sądownictwa (...), a my mielibyśmy teraz wprowadzać jakiś model weryfikacji sędziów, czyli dać narzędzie tym wszystkim, którzy od siedmiu lat krzyczą o tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie ma prawa reformować sądownictwa".

Oprócz projektu prezydenta do dalszych prac trafił też projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, który m.in. zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądowi Najwyższemu jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych.

Do komisji skierowano też projekt nowej ustawy o SN autorstwa Solidarnej Polski, który przewiduje nowy SN składający się tylko z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby sędziów SN do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Ci spośród obecnych sędziów SN, którzy nie zostaliby powołani do nowego SN, mogliby - przy odpowiednim stażu - przejść w stan spoczynku lub trafić do sądów apelacyjnych.