Woś: sposób funkcjonowania służb jest priorytetem państwa

Sposób funkcjonowania Służby Więziennej i innych służb, które wpływają na bezpieczeństwo Polaków jest jednym z priorytetów państwa polskiego – podkreślał w poniedziałek w Raciborzu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

W poniedziałek wiceminister uczestniczył w uroczystościach obchodzonego w tym roku po raz pierwszy Dnia Tradycji Służby Więziennej, zorganizowanych w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Święto zostało ustanowione na pamiątkę Dekretu o Tymczasowych Przepisach Więziennych, podpisanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego w lutym 1919 r. W uroczystościach w Raciborzu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, szefowie służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i placówek współpracujących ze Służbą Więzienną oraz uczniowie klas mundurowych.

"To ważne dla wszystkich więzienników odwoływać się do fundamentów, służby państwu polskiemu, do tych przedwojennych wzorców Straży Więziennej, tej pierwszej organizacji i pierwszych spraw związanych z rozwojem penitencjarystyki (...), przez odwołanie się do wielkiej ofiary, bo polscy więziennicy - oficerowie, strażnicy więzienni - stanowili bardzo dużą grupę zamordowanych przez Sowietów, przez rosyjski imperializm na Wschodzie" - zaznaczył Woś.

W swoim wystąpieniu wiceminister przekonywał, że SW jest dziś formacją odwołującą się do tradycji, a zarazem niezwykle nowoczesną. Jak mówił, było to możliwe dzięki dwóm wielkim programom modernizacyjnym realizowanym w ostatnich latach. "Funkcjonariusze SW, bo to jest podstawowy cel, pełnią swą służbę w dużo lepszych warunkach niż miało to miejsce przed 2015 rokiem" - dodał.

Jak zaznaczył Woś, przeprowadzone w ostatnim czasie reformy miały na celu poprawę bezpieczeństwa, ułatwienie pracy funkcjonariuszom i poprawę skuteczności. Do najważniejszych sukcesów Woś zaliczył program "Praca dla więźniów", dzięki któremu obecnie pracuje 96 proc. osadzonych zdolnych do pracy. "Nie tylko w to wierzymy, ale wiemy o tym, że praca jest najlepszą metodą resocjalizacji" - podkreślił wiceminister, dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację programu.

Wiceminister zapowiadał dalsze inwestycje w więziennictwo i ocenił, że jednym z wyzwań jest poprawa rekrutacji do SW. Zaprzeczył zarazem opiniom, według których trawa exodus ze służb. "W 2020, 2021 i 2022 r. SW zrekrutowała więcej funkcjonariuszy, niż z niej odeszło" - zaznaczył.

"Sposób funkcjonowania - nie tylko SW, wszystkich służb - jest jednym z priorytetów państwa polskiego - żeby bezpieczeństwo Polaków, za które funkcjonariusze SW i wszyscy nasi przyjaciele z innych służb są odpowiedzialni, było na jak najwyższym poziomie" - oświadczył i dodał, że idą za tym nakłady finansowe.

"Funkcjonariusz SW nosząc mundur nie traktuje służby za murami zakładów karnych jako codziennej pracy, ale wie, że służy państwu polskiemu, że służy społeczeństwu, Polakom, Rzeczypospolitej" - podkreślił Woś.

Dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński przypomniał, że centralne obchody Dnia Tradycji odbywały się przed kilkoma dniami w Warszawie. Podczas uroczystości w Raciborzu zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom SW pełniącym służbę w jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego.

"Chcemy docenić funkcjonariuszy w pierwszej linii. Oni są solą naszej służby, bez nich nie byłoby możliwe zapewnienie spokoju w jednostkach penitencjarnych" - wskazał. W całym kraju w Służbie Więziennej pracuje ponad 28 tys. funkcjonariuszy i ok. 2 tys. pracowników cywilnych.