Woś: ustawa prezydenta ws. SN powinna zostać przyjęta przez Sejm na posiedzeniu 25 maja

Wszystko wskazuje na to, że prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym zostanie przyjęty na posiedzeniu Sejmu 25 maja - powiedział we wtorek wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski Michał Woś.

Michał Woś pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia kiedy może być uchwalona prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, zakładający likwidację Izby Dyscyplinarnej, co jest warunkiem wypłaty Polsce środków z KPO, zauważył, że komisja sprawiedliwości, która pracuje nad tymi rozwiązaniami zbiera się w czwartek. Wiceminister podkreślił jednocześnie, że Sejm zbiera się 25 maja, w następnym tygodniu. "Wszystko na to wskazuje, że wówczas będzie ta ustawa przegłosowana w Sejmie i trafi pewnie do Senatu" - dodał.

Wiceszef MS zapytany, czy Solidarna Polska jest nadal kategorycznie przeciwna przepisowi dotyczącemu "testowi bezstronności sędziego", który przewidziano w projekcie prezydenckim podkreślił, że "w sytuacji optymalnej tego rodzaju testowanie ludzi, którzy są wybrani przez KRS i powołani przez prezydenta co do tego, czy są niezwiśli, czy nie, czy są sędziami czy nie, byłoby bez sensu".

"Natomiast minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że dla nas priorytetem, tak jak dla większości Polaków, jest sytuacja geopolityczna. W takiej sytuacji geopolitycznej każdy odpowiedzialny polityk waży swoje czyny" - dodał Woś. "W normalnej sytuacji +test bezstronności+ nie uzyskałby naszych głosów. Teraz rozmawiamy, by ucywilizować tę ustawę" - zapewnił.

Według wiceministra chodzi m.in. o to, by w ramach testu bezstronności nie było możliwości zakwestionowania sędziego, rozstrzygającego o areszcie dla zatrzymanego tuż przed upływem terminu na zatrzymanie. To bowiem - zaznaczył - "wywróciłoby do góry nogami polski system wymiaru sprawiedliwości" i mogło spowodować, że pedofile czy mordercy musieliby być wypuszczani przed decyzją sądu o areszcie.

Sejmowa komisja sprawiedliwości pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Projekt zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". To ostatnie rozwiązanie od początku krytykuje Solidarna Polska.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała w środę PAP, że polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Pracowaliśmy z Polską w sprawie wszystkich trzech punktów i jesteśmy zadowoleni z wyników rozmów. Teraz czekamy na potwierdzenie ze strony Polski - przekazała Nuyts.

W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w Polsat News, że "zespoły negocjacyjne ze strony Polski i ze strony szefowej KE zaakceptowały kamienie milowe w Krajowym Planie Odbudowy". "Tam się już nic nie zmienia. Teraz jest tylko formalna akceptacja na kolegium komisarzy, więc czekamy aż na kolegium komisarzy, wszyscy członkowie KE, formalnie przyklepią to porozumienie, które już istnieje" - powiedział rzecznik rządu.

Pytany, kiedy może to nastąpić, odparł: "Liczymy na to, że to będzie albo na środowym posiedzeniu komisarzy, członków KE, albo w przyszłym tygodniu. Ale to jest formalność, te uzgodnienia zostały poczynione, jest kompromis pomiędzy Polską a KE, kamienie milowe zostały zaakceptowane".