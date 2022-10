WOT: Pierwsze szkolenia ochotników w nowych brygadach

W tę oraz następne dwie soboty rozpoczynają się pierwsze, 16-dniowe szkolenia podstawowe ochotników w nowych brygadach WOT powołanych w tym roku - kolejno w 20 Przemyskiej Brygadzie OT, 19 Nadbużańskiej Brygadzie OT i 18 Stołecznej Brygadzie OT - poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej.

W czerwcu wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył dowódców do nowoformowanych brygad, natomiast cały proces formowania ma potrwać do 2025 r.. Jak informuje WOT, Do tego czasu w strukturze każdej z brygad powstaną dowództwo i sztab, po trzy bataliony lekkiej piechoty oraz pododdziały wsparcia i zabezpieczenia.

W sobotę ruszyło pierwsze szkolenie podstawowe w 20 Brygadzie OT, które rozpoczęło prawie 80 ochotników. Jak czytamy w komunikacie WOT, 16-dniowe szkolenie podstawowe poprowadzą instruktorzy z przemyskiego batalionu lekkiej piechoty. Zasadniczym zadaniem brygady ma być wsparcie SG w "sytuacjach kryzysowych na granicy".

W przyszłą sobotę z kolei rozpoczną się szkolenia pierwszych ochotników 19 Nadbużańskiej Brygady OT, która stacjonuje w Chełmie, czyli, jak podkreśla WOT, na terenach przygranicznych z Białorusią. Zadaniem brygady ma być ochrona granicy państwa

15 października 18 Stołeczną Brygadę OT zasilą ochotnicy z Warszawy. "18 SBOT to już trzecia brygada tworzona w województwie mazowieckim. Żołnierze tej brygady będą przygotowywani do walki w mieście - w terenie zurbanizowanym oraz do działań poszukiwawczo - ratowniczych" - informuje komunikat WOT.

Obecnie WOT, które podlegają bezpośrednio ministrowi obrony, liczą 18 brygad i ponad 34 tys. żołnierzy. Ich misją w czasie pokoju jest przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz wsparcie akcji ratowniczych, a w czasie wojny są przewidziane do wsparcia wojsk operacyjnych.