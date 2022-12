WP: Przełom ws. miliardów dla Polski? Zaskakujące wyniki sondażu

Aż 68,6 proc. badanych jest zdania, że Polska otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy - tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys, który w poniedziałek został opublikowany przez "Wirtualną Polskę".

"Jednak, jeśli nie uda się zdobyć tych pieniędzy, Polacy są zdania, że dwóch polityków powinno się pożegnać ze stanowiskami: chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Zbigniewa Ziobro" - podaje Wirtualna Polska w poniedziałek.

Z sondażu wynika, że 28,1 proc. ankietowanych wierzy, że Polska uzyska środki z KPO jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. 28,3 proc. badanych jest zdania, że środki zostaną wypłacone po wyborach, jeśli władzę przejmie opozycja. 12,2 proc. badanych twierdzi, że środki z KPO dla Polski pojawią się po przyszłorocznych wyborach - nawet jeśli PiS wygra je po raz kolejny.

"Pracownia United Surveys zapytała ankietowanych, czy jeśli Polska nie uzyska pieniędzy z KPO, to kto powinien za to zapłacić posadą w rządzie. 3,4 proc. Polaków wskazało na szefa polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego. 15,4 proc. badanych jest zdania, że to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien ponieść konsekwencje za brak środków z KPO. Jednak aż 41,6 proc. ankietowanych domaga się dymisji zarówno Morawieckiego, jak i Ziobry w przypadku fiaska ws. Krajowego Planu Odbudowy. 33,1 proc. Polaków wybrało odpowiedź +żaden z nich+, a 6,5 proc. - +trudno powiedzieć+" - podaje WP.