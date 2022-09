wPolityce.pl: Abp Gądecki: poparcie dla aborcji oznacza poparcie dla praw nazistowskich

Nie można definiować aborcji jako prawa człowieka, ponieważ oznacza to poparcie dla praw nazistowskich - powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Zaznaczył, że aborcja dotyczy nie tylko kobiety, ale także dziecka, którego ona się spodziewa.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Arcybiskup Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl do wypowiedzi polityków opozycji, którzy zapowiedzieli w razie wyborczego zwycięstwa zniesienie prawnej ochrony dziecka nienarodzonego i przyzwolenie na aborcję do 12. tygodnia życia dziecka.

"Tego rodzaju postawienie sprawy świadczy o dużej niewiedzy, nie tylko na temat nauczania Kościoła katolickiego, ale także niewiedzy o człowieku. To przecież medycyna uczy, kiedy zaczyna się życie człowieka i w jaki sposób on się rozwija. Nie musimy więc odwoływać się do nauczania Kościoła, wystarczy trzymać się osiągnięć medycyny, żeby stwierdzić, że ten człowiek rozwija się, przechodzi różne etapy, ale w każdym momencie to jest inna, osobna osoba" - zwrócił uwagę przewodniczący KEP.

Stwierdził, że "sprowadzanie aborcji tylko do sprawy wolności kobiety jest wysoce nieszlachetne, i nieludzkie". "Chcąc nie chcąc, to zawsze jest decyzja dotycząca drugiego człowieka, nie tylko matki. Trzeba zachować cały szacunek dla matki, i trzeba zachować cały szacunek dla tego dziecka, które się poczęło, i które się rozwija. Nie można więc definiować aborcji jako prawa człowieka, ponieważ oznacza to poparcie dla praw nazistowskich, które kierowały się taką samą logiką" - wskazał abp Gądecki.

Podczas Campusu Polska Przyszłości Donald Tusk zapowiedział, że PO będzie dążyć do zalegalizowania aborcji do 12. tygodnia ciąży. Jednoznacznie zapowiedział usunięcie z list wyborczych KO w przyszłych wyborach tych polityków, którzy mają inne zdanie w tej kwestii.