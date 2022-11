wPolityce.pl: "Iustitia" publikuje nazwisko frankowiczki z postanowienia, które zapadło w SN

Stowarzyszenie sędziowskie „Iustitia” opublikowało dziś skan postanowienia z Sądu Najwyższego, w którym nie anonimizowano nazwiska strony oraz nazwy banku - podaje w środę portal wpolityce.pl.

Według portalu, "sędziowie tak bardzo spieszyli się z ujawnieniem dokumentu, że nawet nie zadbali o podstawowe kwestie, jakimi są dane osobowe stron".

Chodzi o postanowienie Sądu Najwyższego z 26 października. "To tego dnia skład sędziowski Izby Cywilnej dokonał szokującej prowokacji, uznając za nieistniejące, postanowienie innego składu Izby w sprawie frankowej, które zapadło 23 kwietnia. To właśnie wiosną sędzia prof. Kamil Zaradkiewicz, kierując się odpowiedzialnością i dobrem postępowania, nie zgodził się na prowokację jednego ze +starych+ sędziów, który postanowił wyłączyć się ze sprawy. Sędzia nie chciał orzekać z tzw. nowymi sędziami. Sprawa trafiła do składu sędziego Dariusza Zawistowskiego, jednego z najważniejszych krytyków reformy sądownictwa. Ten uznał decyzję sędziego Zaradkiewicza za +nieistniejącą+" - czytamy wpolityce.pl.

"Dziś na stronie internetowej +Iustitii+ pojawił się skan tego postanowienia. W dokumencie upublicznionym przez sędziów widnieje nazwisko frankomiczki oraz nazwa banku" - podkreślił portal.