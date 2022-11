wPolityce.pl: sąd zgodził się na aresztowanie kontrolerów ze Smoleńska

Warszawski Sąd Okręgowy wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Pawła Plusnina, Wiktora Ryżenki i Nikołaja Krasnokutskiego, którzy 10 kwietnia 2010 r. kierowali ruchem lotniczym na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj i sprowadzali rządowy samolot Tu-154M - poinformował portal wPolityce.pl.

"Decyzja SO oznacza, że Prokuratura Krajowa może wreszcie ścigać kontrolerów międzynarodowymi listami gończymi. Ten dotyczący Plusnina został już wysłany do Interpolu, dotyczący Ryżenki - zostanie wysłany na dniach, zaś ws. Krasnokutskiego - gdy tylko uprawomocni się decyzja sądu w jego sprawie (w ciągu ok. tygodnia)" - pisze wPolityce.pl.

"Tym samym sąd zmienił zapadłą w maju 2022 r. decyzję Sądu Rejonowego odmawiającą aresztowania Krasnokutskiego, podtrzymał areszt dla Plusnina i odrzucił zażalenie złożone przez obrońcę Ryżenki. Według Sądu Okręgowego zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez kontrolerów zarzucanych im czynów, czyli umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, w wyniku której śmierć poniosła cała 96-osobowa delegacja państwa polskiego zmierzająca na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej" - dodaje portal.

"Przypomnijmy, że śledztwo ws. kontrolerów toczy się od wiosny 2015 r. Wtedy jeszcze prokuratura wojskowa chciała stawiać Rosjanom zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do tragedii. Jednak po przejęciu postępowania przez Prokuraturę Krajową okazało się, że materiał dowodowy pozwala stawiać mocniejsze zarzuty - celowego doprowadzenia do katastrofy. Postanowienie w tej sprawie wydano w kwietniu 2017 r." - informuje wPolityce.pl.