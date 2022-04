Wręczono Fryderyki 2022 w kategoriach muzyki poważnej

Marcin Zdunik i Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak oraz duet Anna Mikołajczyk-Niewiedział i Marcin Tadeusz Łukaszewski są wśród laureatów Fryderyków przyznanych w piątek w kategoriach muzyki poważnej. Wyróżnienia wręczono w 11 kategoriach.

"BWV - Bach - Cello Suites 1-6" Karola Marianowskiego otrzymał nagrodę Fryderyka w kategorii Album Roku Recital Solowy. "Words of Mystery. Music for Choir And Cello" w wykonaniu Marcina Zdunika i Zespółu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" pod dyrekcją Anny Szostak to laureat w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna.

Najlepszym albumem muzyki dawnej okazała się płyta Jan Sebastian Bach "Suity Francuskie" Lilianny Stawarz.

Aleksander Nowak/Szczepan Twardoch "Syrena. Melodrama aeterna" Ewa Biegas, Bartłomiej Duś, Joanna Freszel, Jan Jakub Monowid, Daniel Popiałkiewicz, Piotr Sałajczyk, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia zostali uhonorowani Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa.

Najwybitniejszym Nagraniem Muzyki Polskiej został: Chopin - Bruce Liu, a Najlepszym Albumem Polskim Za Granicą: "Beethoven: Complete Piano Concertos" (Krystian Zimerman i London Symphony Orchestra pod dyrekcją Simona Rattle).

W kategorii Album Roku Muzyka Koncertująca laureatem został Perfectionist - Maksymiuk - Sinfonia Varsovia (Jakub Haufa i Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka).

Nagrodę w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna otrzymał Paweł Łukaszewski: III I VI Symfonia (Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka).

W kategorii Muzyka Kameralna - Duety nagrodę otrzymała Anna Mikołajczyk-Niewiedział i Marcin Tadeusz Łukaszewski za album Ignacy Jan Paderewski "Pieśni", a laureatem kategorii Album Roku Muzyka Kameralna - Większe Składy: Mieczysław Wajnberg - String Quartets Nos. 1, 16 & 17, Kwartet Śląski.

W kategorii Album Roku Muzyka Współczesna zwyciężył "Paweł Mykietyn - II Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną, Hommage a Oskar Dawicki" Marcina Zdunika, NFM Filharmonia Wrocławska, Bassema Samir Akiki i Benjamina Shwartza.

W czasie uroczystości wręczono również nagrody za całokształt osiągnięć artystycznych - Złote Fryderyki. W tym roku przyznano je dyrygentowi Stanisławowi Gałońskiemu oraz pianiście Januszowi Olejniczakowi. Nagroda przyznawana jest artystom szczególnie zasłużonym dla polskiej kultury muzycznej.

Laureatką nagrody ZAiKS-u dla najlepszej kompozytorki młodego pokolenia została Żaneta Rydzewska.

Fryderyki przyznaje Akademia Fonograficzna, czyli powołane przez Związek Producentów Audio-Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1600 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej.

Akademia Fonograficzna podzielona jest na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej.