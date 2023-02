Wróblewski: mam nadzieję, że Sejm odrzuci weto Senatu do ustawy deregulacyjnej

Mam nadzieję, że Sejm odrzuci weto Senatu do ustawy deregulacyjnej i wszystkie dobre zmiany, związane z tą ustawą, wejdą w życie - mówił na czwartkowej konferencji poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS), szef Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Senat opowiedział się podczas środowego głosowania za odrzuceniem w całości ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, czyli tzw. ustawy deregulacyjnej. Wniosek o odrzucenie ustawy, zaakceptowany w środę przez senackie komisje, złożył we wtorek podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu Adam Szejnfeld (KO).

Konferencję w tej sprawie zorganizował w czwartek w Sejmie poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS), który prowadził prace nad tą ustawą w Sejmie.

"Z olbrzymim zdziwieniem i smutkiem przyjęliśmy wczoraj decyzję 48 senatorów, głównie PO oraz Lewicy, którzy opowiedzieli się przeciw ustawie deregulacyjnej" - komentował Wróblewski.

Ustawa ta, jak przypomniał, "poszerza zakres wolności przedsiębiorców w wielu obszarach", m.in. prowadzi do trzykrotnego podwyższenia kwoty wolnej od podatków w przypadku podatku od spadków i darowizn, a także podnosi o połowę możliwość prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Ułatwia też, dodał, dostęp do gruntów pohandlowych, co ma przyspieszyć budowę mieszkań, a także wprowadza inne ułatwienia, np. racjonalizuje dostępu do broni.

"Decyzja PO nie ma uzasadnienia merytorycznego, jest antyobywatelska, antywolnościowa, przeciwna polskim przedsiębiorcom" - ocenił poseł PiS.

"Mam nadzieję, że Sejm odrzuci weto Senatu i te wszystkie dobre zmiany, które zostały zaproponowane, wejdą możliwie szybko w życie" - powiedział.

Pod koniec stycznia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Wprowadza ona zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy modyfikuje zasady uzyskiwania pozwolenia na broń.

Ustawa podnosi także kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do III grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Ustawa wprowadza także zmianę w Kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Ustawa zmienia również Kodeks postępowania cywilnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne czy Kodeks wykroczeń.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, których termin wejścia w życie jest inny. Po odrzuceniu przez Senat wróci ona do Sejmu.