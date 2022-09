Wrocław: 1,2 uchodźców z Ukrainy w bazie danych nauczycieli i pomocy nauczyciela

Bilsko 1,2 uchodźców z Ukrainy zostawiło swoje dane we wrocławskiej bazie nauczycieli i pomocy nauczyciela. Przedsięwzięcie prowadzone we współpracy UNICEF-em ma pomóc w kontakcie chętnych do pracy z dyrektorami placówek oświatowych.

Według informacji przekazanych przez wrocławski magistrat, we wrocławskich placówkach oświatowych brakuje ok. 1 tys. nauczycieli. Wakaty są również na stanowiskach niepedagogicznych oraz pomocy nauczyciela ze znajomością języka polskiego. Aby ułatwić rekrutację, wrocławski magistrat uruchomił bazę danych dla ukraińskich nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych.

"Bardzo cieszy nas fakt, że tak wiele osób zapisuje się do naszej bazy. Tym bardziej, że dostęp do niej mają dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy już bezpośrednio kontaktują się z wybranymi osobami, by skompletować swoją kadrę" - powiedział Marcin Miedziński z departamentu edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wpisując się do bazy, należy podać m.in: swoje kwalifikacje, poziom znajomości języka polskiego, informacje o nostryfikacji dyplomu oraz straż pracy. Do tej pory do bazy zapisało się prawie 1,2 tys. osób.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu Stanisława Socha podkreśliła, że korzystając z bazy udało się, w ostatniej chwili, znaleźć nauczyciela języka angielskiego do pracy w szkole.

Wrocławski magistrat prowadzi bazę danych we współpracy z UNICEF-em. To jedno z przedsięwzięć służących nie tylko stworzeniu miejsc pracy dla nauczycieli pochodzących z Ukrainy, ale także mających ułatwić integrację uczniom, którzy znaleźli się w nowym dla nich środowisku.

Do wrocławskich szkół podstawowych uczęszcza prawie 8 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy, do szkół ponadpodstawowych - ponad 1,8 tys. uczniów, a do przedszkoli - ponad 1,3 tys.