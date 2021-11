Wrocław: 10 tys. osób zostało już zaszczepionych w mobilnym punkcie szczepień

10 tys. osób skorzystało już z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie przygotowanym przez wrocławskie MPK. Od wtorku Szczepciobus parkuje przy wrocławskim Rynku w związku z trwającym tam Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

Jak poinformowało wrocławskie MPK, dziesięciotysięczną osobą, która przyjęła w sobotę szczepionkę przeciwko COVID-19, był pan Michał, który zgłosił się po jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Jak mówił, zdecydował się na weekendową wizytę w mobilnym punkcie MPK, bo była to dla niego najwygodniejsza forma zaszczepienia się. Przewoźnik z tej okazji podarował pacjentowi upominek.

"Chciałbym bardzo podziękować naszym partnerom, z którymi na co dzień współpracujemy. Bez nich to wszystko nie byłoby możliwe. W sposób szczególny jednak dziękuję każdej z 10 tys. osób, które nam zaufały. Gdy Szczepciobus ruszał w miasto 1 lipca zakładaliśmy, że zaszczepienie 1000 osób będzie sukcesem. Nie doceniliśmy wrocławian i siebie" - przyznał prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

Wsparcia mobilnemu punktowi szczepień od początku udzielił m.in. dolnośląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Gdy prezes Balawejder zadzwonił do mnie późną wiosną, by przedstawić pomysł Szczepciobusa, bardzo się ucieszyłem, bo to bardzo dobra inicjatywa. Martwiły nas wtedy tylko problemy z dostępnością szczepionek jednodawkowych" - wspominał Łukasz Sendecki, dyrektor dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. "Teraz mamy tak naprawdę nieograniczoną podaż szczepionek, ale mimo tego jedynie 60 proc. obywateli naszego kraju jest w pełni zaszczepiona. Zapraszamy więc do szczepienia się, np. w takich miejscach jak Szczepciobus" - zachęcał.

Wrocławskie MPK zapowiedziało, że Szczepciobus będzie wyjeżdżał na wrocławskie ulice tak długo, jak tylko będzie na niego zapotrzebowanie.

Mobilny punkt szczepień to wspólna akcja miasta Wrocław, MPK Wrocław, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Partnerem medycznym w pierwszych miesiącach akcji było Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi Medinet. Obecnie jest nim Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.