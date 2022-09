Wrocław: 61 kg narkotyków przejęli policjanci od początku 2022 roku

61 kg narkotyków przejęli policjanci od początku 2022 roku na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Część z tych środków odurzających jest ujawniana podczas interwencji, ale zdecydowana większość w efekcie działań operacyjnych – podała policja na swojej stronie internetowej.

Młodszy aspirant Przemysław Ratajczyk z biura prasowego wrocławskiej policji poinformował, że od początku 2022 roku wrocławscy funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 61 kg różnego rodzaju środków odurzających, które zostały ujawnione na terenie stolicy Dolnego Śląska oraz powiatu wrocławskiego.

"Głównie jest to marihuana, amfetamina, ecstasy czy LSD, ale też wiele innych. Pamiętajmy, że narkotyki to substancje, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Ich zażywanie może prowadzić nawet do śmierci. Ponadto posiadanie środków odurzających to przestępstwo. Dlatego wrocławscy policjanci nieustannie działają, aby za wszelką cenę eliminować je z czarnego rynku" - powiedział policjant.

Wyjaśnił, że część z przejętych narkotyków policjanci ujawnili podczas interwencji czy kontroli drogowych. W trakcie jednej z takich kontroli mundurowi zabezpieczyli 1 kg marihuany.

Dodał, że w strukturze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu znajduje się specjalna komórka zajmująca się walką z przestępczością narkotykową.

"Jej funkcjonariusze zajmują się na co dzień pracą operacyjną. Działania rozpoznawcze są skomplikowanym, wieloetapowym procesem, który wymaga ogromnego nakładu pracy. Tygodnie a czasami i miesiące finalnie skutkują zatrzymaniem osób mających związek z przestępczością narkotykową" - powiedział policjant.

Wyjaśnił, że wszystkie przejęte środki trafiają do laboratoriów kryminalistycznych, które badają dokładny skład substancji.