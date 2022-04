Wrocław: 800 tys. zł z budżetu miasta na program in vitro

800 tys. zł przeznaczy w tym roku wrocławski magistrat na program in vitro prowadzony w stolicy Dolnego Śląska. Do tej pory, dzięki miejskiemu dofinansowaniu, w ramach programu in vitro urodziło się we Wrocławiu 120 dzieci.

Pierwsze dziecko, poczęte dzięki programowi in vitro we Wrocławiu, przyszło na świat w połowie lutego 2020 r. Dotychczas do programu zgłosiło się blisko tysiąc par, z czego zakwalifikowane zostały 622. Przeprowadzono 451 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. "Projekt wsparcia in vitro ze środków miasta przynosi efekty. Od początku trwania projektu na świat przyszło 120 dzieci, ale wciąż czekamy na kilkadziesiąt porodów z ubiegłorocznego programu" - powiedziała Monika Gramburg z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dodała, że zainteresowanie programem jest bardzo duże.

Od 2019 r. wrocławski magistrat na finansowanie in vitro przeznaczył prawie 2,4 mln zł, a w tym roku na ten cel w miejskiej kasie zaplanowano 800 tys. zł.

Prowadzony we Wrocławiu program in vitro zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary, pozostającej w związku małżeńskim lub partnerskim, zakwalifikowanej do programu, w maksymalnej kwocie 5 tys. zł. Warunkiem jest przeprowadzenie przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie.