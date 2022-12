Wrocław: 97 proc. dzieci przybyłych z Ukrainy odbyło szczepienia; 62 proc. nie ma dokumentacji

Według badania ankietowanego przeprowadzonego wśród uczących się we wrocławskich szkołach dzieci przybyłych z Ukrainy 97 proc. z nich odbyło szczepienia według kalendarza ukraińskich szczepień. Jednak 62 proc. nie ma dokumentacji tych zabiegów.

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i jej konsekwencje ekonomiczne w wielu aspektach wpływają na wskaźniki zdrowotne całej populacji. To jedne z ważniejszych problemów, poruszanych podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji "Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu" odbywającej się we Wrocławiu.

Organizatorami spotkania są: Katedra Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Konferencja prowadzona jest w formie hybrydowej.

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska podczas konferencji przedstawiła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów z Ukrainy, którzy podjęli naukę we wrocławskich szkołach. Ich liczba to ponad 6,5 tys. Badanie objęło wyniki 1865 ankiet.

"Według ankiet 97 proc. dzieci odbyło szczepienia według ukraińskiego kalendarza szczepień. Na szczęście ukraiński kalendarz jest bardzo zbliżony do polskiego kalendarza szczepień. One się pokrywają, różnią się zaledwie miesiącem lub dwoma. Jednak tylko ponad 35 proc. ma dokumentację tych szczepień, a 62 proc. dzieci nie ma takiej dokumentacji medycznej" - powiedziała Gaweł-Dąbrowska.

Dodała, że źródłem informacji są w 93 proc. biologiczni rodzice tych dzieci, zatem należy to źródło uznać za wiarygodne. Wskazała, że ponad 90 proc. rodziców zadeklarowało włączenie swoich dzieci do polskiego systemu szczepień.

Zwróciła uwagę, że w pytaniach dotyczących szczepień przeciwko konkretnym chorobom nie uzyskano w przypadku żadnej choroby wyniku 97 proc. Także tylko 81 proc. rodziców deklarowało, że ich dzieci regularnie uczestniczyły w bilansie zdrowia.

Badania przeprowadzono w czerwcu 2022 r. Patronował im samorząd Wrocławia i Uniwersytet Medyczny, a ich celem miało być zebranie informacji na temat chorób zakaźnych i szczepień wśród dzieci ukraińskich i stworzenie strategii szczepień tej grupy.

"Do Wrocławia przez pierwsze miesiące przybyło prawie 200 tys. Ukraińców. 90 proc. z nich to były kobiety, w większości kobiety z dziećmi. Tym badaniem ankietowym chcieliśmy tworzyć pozytywny wizerunek ukraińskiego dziecka w szkole. Nie mieliśmy dotąd doświadczeń z migracją. A dla części naszego społeczeństwa migracja jest kojarzona z pewnego rodzaju zagrożeniem" - powiedziała dr Gaweł-Dąbrowska.