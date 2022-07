Wrocław: Akt oskarżenia w jednym z wątków śledztwa ws. Gant Development

O udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i niegospodarność w wielkich rozmiarach oskarżył prokurator Piotra K. Miał się on dopuścić tych przestępstw wobec spółek córek Gant Development. Oskarżony chce się poddać karze - podała prokuratura.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka poinformowała w poniedziałek, że wyłączono część materiałów ze śledztwa w sprawie Gant Development i wobec Piotra K. w czerwcu 2022 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia.

"Podejrzany Piotr K. objęty został zarzutami dotyczącymi wyrządzenia szkody spółkom SM Dom sp. z o.o. i De Box sp. zo.o. Oskarżono go o popełnienie sześciu przestępstw, w tym o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, których celem było popełnienie przestępstw niegospodarności wobec mienia w wielkich rozmiarach na szkodę spółek tzw. córek Gant Development S.A. i pranie brudnych pieniędzy, o pomocnictwo do wyrządzenia spółce SM Dom Sp. z o.o. szkody w kwocie 10,5 mln zł stanowiącej mienie w wielkich rozmiarach" - powiedziała Bylicka.

Wyjaśniła, że podejrzany dokonał wielu czynności prawnych i transakcji finansowych w imieniu SM Dom Sp. z o.o., które nie miały jakiegokolwiek uzasadnienia gospodarczego dla tej spółki.

"Oskarżono go też o wyrządzanie szkody w obrocie gospodarczym, polegające na tym, iż jako osoba uprawniona do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą De Box Sp. z o.o., doprowadził swoimi działaniami do przywłaszczenia przez inną osobą odpowiednio 915 tys. zł, 919 tys. zł oraz 220 tys.zł, które w gotówce podejrzany podejmował z konta spółki i przekazywał nieuprawnionej do dysponowania tymi środkami osobie" - powiedziała rzecznik.

Dodała, że Piotr K. wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze.

Do tej pory w śledztwie dot. Gant Development wrocławska prokuratura postawiła zarzuty 34 osobom. Pierwsze zatrzymania w śledztwie dotyczącym oszustwa na szkodę wierzycieli oraz wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów spółce Gant Development miały miejsce na początku października 2018 r. Wówczas zatrzymano b. prezesów Gant Development Karola K. i Dariusza M. oraz b. dyrektor w tej spółce Danutę K. i Luizę B., która była z nią powiązana kapitałowo.

Przedstawiono im zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzeniu Gant Development szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, oszustwie w zakresie mienia wielkiej wartości na szkodę wierzycieli, w tym obligatariuszy Gant Development. Oszustwo miało polegać na wprowadzeniu wierzycieli, obligatariuszy i innych uczestników obrotu gospodarczego w błąd, co do wartości aktywów spółki i przestawianiu nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Gant Development.

Podejrzani usłyszeli też zarzuty prania brudnych pieniędzy. Członkowie grupy podejrzani są o wyprowadzenie z Grupy Kapitałowej Gant Development blisko 650 mln zł.

W lipcu 2014 r. syndyk spółki Gant Development złożył do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa działania na szkodę spółki i jej wierzycieli.

Wówczas też wrocławski sąd postanowił zmienić postępowanie upadłościowe Gant z układowego na likwidację i jednocześnie je umorzył. Zdaniem sądu nie było szans na zaspokojenie wierzycieli z majątku spółki Gant Development. Jej majątek nie wystarczał nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, szacowanych na co najmniej 2,5 mln zł.