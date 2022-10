Wrocław: Areszt dla 17-latków podejrzanych o pobicie na bulwarze Dunikowskiego

Dwaj 17-latkowie, którzy podejrzani są o pobicie 18-latka na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu zostali, decyzją sądu, aresztowani na trzy miesiące. Sprawcom pobicia grozi do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątek, 14 października ok. godz. 19.45 na terenie bulwaru Xawerego Dunikowskiego oraz Wzgórzu Polskim we Wrocławiu. Jak informowała wówczas policja, sprawcy brutalnie uderzali pokrzywdzonego po całym ciele, po czym oddalili się z miejsca. Zawiadomienie w tej sprawie zgłosił następnego dnia ojciec 18-latka, który trafił z licznymi obrażeniami do szpitala.

W poniedziałek funkcjonariusze zdecydowali się na opublikowanie wizerunku jednego z mężczyzn mogącego mieć związek z pobiciem. W czwartek policja poinformowała o zatrzymaniu w związku ze sprawą dwóch 17-latków. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia oraz uszkodzenia ciała.

Prokuratura Wrocław-Stare Miasto nadzorująca postępowanie złożyła do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanych. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek-Grzelak, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec sprawców pobicia środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

"Mający po 17 lat sprawcy - Jakub Z. oraz Adrian G. podejrzani są o to, że (…) działając ze szczególnie niskich pobudek, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami dokonali pobicia Igora K. poprzez uderzanie go pięściami w głowę oraz kopanie po całym ciele" - poinformowała prokurator.

Jak wyjaśniła, spowodowali tym u pokrzywdzonego "liczne obrażenia w obrębie głowy i klatki piersiowej, urazu kręgosłupa szyjnego i innych, skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała na czas powyżej dni siedmiu, narażając przy tym pokrzywdzonego na doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

Za zarzucane czyny 17-latkom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.