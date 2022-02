Wrocław: Areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z bankomatu. Sąd aresztował ich na trzy miesiące. Oszuści przy pomocy SMS-a uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych.

Sierżant sztabowy Paweł Noga z wrocławskiej policji w poniedziałek poinformował, że policjanci, kontynuując dochodzenie dotyczące fałszywych SMS-ów, zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy w ramach oszustwa wybierali pieniądze z bankomatu.

"Intensywna praca operacyjna policjantów z Komendy Wrocław-Krzyki i z Komendy Miejskiej doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za te oszustwa. Mężczyźni uzyskiwali nieautoryzowany dostęp do rachunków bankowych w momencie kliknięcia przez niczego nieświadome osoby w link znajdujący się w przesłanych wiadomościach tekstowych. Następnie generowali kody blik i dokonywali wypłaty środków pieniężnych z bankomatów" - powiedział policjant.

Dodał, że policjanci w miejscu ich zamieszkania znaleźli telefony komórkowe, a także pieniądze w różnych walutach. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ofiarami oszustów nie padło więcej osób.

Wrocławski sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy i tymczasowo aresztował obu podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im kara do 8 lat więzienia.

Policjanci apelują i ostrzegają przed fałszywymi SMS-ami. Wiadomości te mogą zawierać prośbę o dopłatę za energię elektryczną czy gaz, ale mogą być to również SMS-y od osób podszywających się np. pod firmy kurierskie.

"Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności przesłanej korespondencji, zweryfikujmy ją, dzwoniąc tak jak w opisanym przypadku np. do dostawcy energii elektrycznej. Pracownik przekaże nam informację, czy faktycznie zalegamy z płatnościami i czy konieczne jest uiszczenie przesłanej w SMS-ie kwoty" - powiedział sierż. sztab. Noga.