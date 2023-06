Wrocław: Areszt dla mężczyzny, który napadał na kobiety w centrum miasta

Tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy zastosował sąd wobec 33-letniego mężczyzny odpowiedzialnego za ataki na kobiety w centrum Wrocławia. Podejrzany usłyszał łącznie pięć zarzutów dotyczących uszkodzenia ciała oraz mienia, a także naruszenia nietykalności cielesnej.

O decyzji wrocławskiego sądu, który przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego poinformowała w czwartek wieczorem st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Ponadto - jak przekazała - sąd uznał za zasadne, aby przyjąć kwalifikację występków o charakterze chuligańskim, co przyczynia się do możliwości zwiększenia sankcji karnej.

W środę policja informowała, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o naruszenia nietykalności kobiet. Do ataków dochodziło w ostatnim czasie w centrum Wrocławia.

Funkcjonariusze zaapelowali wówczas do wszystkich osób, które padły ofiarą napastnika o zgłaszanie się do komisariatu przy ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu. Zatrzymany sprawca tych przestępstw posiada charakterystyczny irokez na głowie i jasne włosy. Jak podaje policja, prośba ta jest nadal aktualna.