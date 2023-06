Wrocław: Artyści Opery Wrocławskiej wystąpią w przestrzeni miejskiej z okazji Święta Muzyki

Z okazji przypadającego w najbliższą środę Święta Muzyki artyści Opery Wrocławskiej przygotowali darmowy koncert w przestrzeni miejskiej. W repertuarze znalazły się największe światowe tytuły, m.in.: Carmen, Nabucco, Traviata, Cyganeria i Don Giovani.

Koncert odbędzie się w środę w godzinach 21-22 przed gmachem opery przy ul. Świdnickiej. Specjalnie z okazji Święta Muzyki zamknięta zostanie część ulicy Świdnickiej, na odcinku pomiędzy kościołem Bożego Ciała a placem Teatralnym.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Melomani w miejskiej scenerii będą mogli wysłuchać największych światowych tytułów, takich jak m.in.: Carmen, Nabucco, Traviata, Cyganeria i Don Giovani.

"To jedna z najważniejszych dat w naszym operowym kalendarzu i wydarzenie, do którego przygotowujemy się od kilku miesięcy. Program wieczoru jest wypełniony wyjątkowymi występami naszych wybitnych solistów. Święto Muzyki z Operą Wrocławską to okazja do spędzenia wieczoru ze sztuką, integracji i przede wszystkim wspólnej, radosnej celebracji. Przed nami magiczna, rozśpiewana i roztańczona letnia noc" - zapowiedziała Izabela Kurc-Kuriata, p.o. dyrektora Opery Wrocławskiej.

Nad realizacją koncertu czuwają Adam Banaszak - kierownik muzyczny, Anna Grabowska-Borys - kierownik chóru oraz Małgorzata Dzierżon - kierownik baletu.