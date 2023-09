Wrocław: Bezpartyjni Samorządowcy postulują darmową komunikację miejską i regionalną w cały kraju

Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej i regionalnej w całym kraju to jeden z postulatów wyborczych Bezpartyjnych Samorządowcy. Rozwiązanie to miałoby być sfinansowane z pieniędzy, które są przekazywane z budżetu państwa na telewizję publiczną – wskazali kandydaci BS.

Bezpartyjni Samorządowcy zorganizowali konferencję prasową dotycząc transportu publicznego w Europejski Dzień bez Samochodu.

"W tym dniu wiele samorządów wprowadza bezpłatną komunikację miejską, po to aby pokazać mieszkańcom, że jest alternatywa, że komunikacja miejska jest ekologiczna i zmniejsza korki w miastach. Ale promocja jednodniowa nie zadziała - my proponujemy bezpłatną komunikację miejską i regionalną przez cały rok, w całym kraju, dla wszystkich" - powiedział w piątek we Wrocławiu Krzysztof Maj startujący z pierwszego miejsca na liście BS do Sejmu w okręgu wrocławskim.

Według Maja, dziś z bezpłatnej komunikacji w Polsce korzysta 1,6 mln mieszkańców w samorządach, które zdecydowały się na takie rozwiązanie.

"Aby wprowadzić bezpłatną komunikację miejską i regionalną proponujemy dopłaty dla regionalnych przewoźników, takich jak Koleje Dolnośląskie, czy Koleje Mazowieckie. Wyłączone z tego byłyby koleje dalekobieżne. Proponujemy też dopłaty z budżetu państwa do komunikacji miejskiej i gminnej" - mówił kandydat BS na posła.

Dodał, że Bezpartyjni Samorządowcy chcą, aby darmowa komunikacja regionalna i miejska była finansowana z budżetu państwa, z pieniędzy, które dziś przekazywane są na Telewizję Polską.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.

