Wrocław: „Do piątku, Robinsonie” Mitry Farahani zwycięzcą 22. MFF Nowe Horyzonty

Film „Do piątku, Robinsonie” w reżyserii pochodzącej z Iranu Mitry Farahani otrzymał Grand Prix 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Nagroda publiczności trafiła do Pétera Kerekesa, autora „107 matek”. Laureatów ogłoszono w sobotę podczas uroczystej gali we Wrocławiu.

Zwycięzcę Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty wyłoniło jury w składzie: austriacka reżyserka i scenarzystka Sandra Wollner, polska aktorka Agata Buzek, meksykański reżyser i scenarzysta Michel Franco, rumuński reżyser i scenarzysta Radu Jude, a także izraelski reżyser i scenarzysta Nadav Lapid.

Uzasadniając werdykt jury Agata Buzek posłużyła się cytatem jednego z bohaterów nagrodzonego filmu - reżysera Jean-Luca Godarda, który - jak podkreśliła - podsumowuje również cechy filmu "Do piątku, Robinsonie".

"Filmy zostały wymyślone, aby oglądać, opowiadać i poznawać rzeczy. Były głównie naukowym narzędziem do patrzenia na życie w inny sposób. Spektakularność powinna zajmować 5 lub 10 procent kina. Cała reszta powinna być szeroko rozumianą dokumentacją, czyli badaniami i esejami. Filmy zostały wymyślone po to, aby ukazywać rzeczywistość, ale nie zostały w ten sposób wykorzystane. Były używane do pokazywania tańczących dziewcząt, zabójców, karabinów maszynowych, kochanków... Tak naprawdę, mój proces zawsze polegał na patrzeniu z boku, na byciu na marginesie. Notatnik nie istnieje bez marginesów. Margines to miejsce konieczne" - głosi uzasadnienie.

Jury przyznało także wyróżnienie filmowi "Afterwater" w reżyserii Danego Komljena. Jak podkreślono w uzasadnieniu: "film ten, istniejący w płynnych okresach czasu, bada świat nieustannego stawania się, ludzką, przedludzką, a może i postludzką nieświadomością. Jednym słowem: woda. Film często porównywany jest do marzenia sennego, ale poprzez celowe zanurzenie się w wiersze, dźwięki natury i obrazy daleko wykraczające poza nasze wyobrażenia o pięknie i rozpadzie, ten film faktycznie to osiąga".

Publiczność za najlepszy film konkursowy uznała natomiast "107 matek" w reżyserii Pétera Kerekesa. "Było mi niezwykle przyjemnie zobaczyć, że na trzech pokazach naszego filmu wyprzedane były sale. To niezmiernie ważne i to jest największa nagroda, jaką mogłem sobie wymarzyć, tym bardziej po tych dwóch potwornych latach, kiedy nie mogłem spotkać się z publicznością, a to jest najważniejsze" - powiedział podczas gali reżyser.

Tegoroczna 22. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty potrwa we Wrocławiu do niedzieli oraz do 7 sierpnia online. W programie znalazło się łącznie 271 filmów z całego świata, w tym 209 pełnych metraży.

Ostatniego dnia stacjonarnej części festiwalu - oprócz nagrodzonych tytułów - publiczność będzie mogła obejrzeć jeszcze m.in.: "Alcarras" Carli Simon, "Podejrzaną" Parka Chan-wooka, "Blisko" Lukasa Dhonta, czy "Pacifiction" Aleberta Serry.