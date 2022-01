Wrocław: Dwie osoby zatrzymane ws. oszustw skarbowych na kwotę ponad 7 mln zł

Dwie osoby podejrzane o oszustwa skarbowe przy transakcjach dotyczących zakupu materiałów do produkcji PCV zatrzymali wrocławscy policjanci. W wyniku przestępczego procederu straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 7 mln zł.

Jak przekazała w poniedziałek PAP sierżant Aleksandra Rodecka z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zatrzymani to 49-letni mężczyzna oraz 42-letnia kobieta. "Podejrzani zajmowali się oszustwami podatkowymi przy obrocie produktami ropopochodnymi wykorzystywanymi do produkcji PCV i płyt wiórowych" - podała Rodecka.

Według policji, przestępczy proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. "Znajdowały się na nich rzekome transakcje, na podstawie których sprawcy składali fałszywe deklaracje podatkowe. Ten sposób działania naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku VAT o kwotę ponad 7 mln zł"- przekazała Rodecka.

49-latek i 42-latka usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze karno-skarbowym m.in. poświadczania nieprawdy, fałszowania faktur, czy też wykorzystywania dokumentów poświadczających nieprawdę. Grozi im do 25 lat więzienia.