Wrocław: „Fantastyczne zwierzęta” - wystawa prac z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Wystawę prac z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - „Fantastyczne zwierzęta” będzie można oglądać od piątku w foyer Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ekspozycja będzie czynna do 16 kwietnia.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wymyślone zwierzęta bez kontekstu i tła. "Jednostki samotne i obnażone. To bohaterowie wydarci z dawnych, zapomnianych opowieści" - zapowiada dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i kurator wystawy dr hab. Maciej Aleksandrowicz.

Zwraca on uwagę, że dawniej myśleliśmy o zwierzętach jako o istotach obdarzonych charakterem, cechami podobnymi do naszych, a nawet duszą. "Stare mity zapełnione są podobnymi do zwierząt bohaterami reprezentującymi najdawniejszy świat, który zawładnięty został przez ludzi. (…) Ślad tamtych postaci pozostał w bajkach. Ludowa mądrość, historia oralna, powtarzana i zniekształcana przez dziesięciolecia, wytworzyła klasyczne tematy, w których zwierzę, opatrzone wyrazistymi cechami, gra rolę niezbędną do przekazania morału" - mówi.

Kurator zauważa też, że antropomorfizacja zwierząt w literaturze, budowanie nowych metafor i posługiwanie się już utrwalonymi to nie tylko bogactwo języka. To kody, bez których nie opowiemy złożonych, nieoczywistych narracji - nie wyrazimy lęku, nadziei, emocji i wrażeń.

"Zwierzęta wracają w filmach, są na godłach i w ważnych lekturach, niekiedy reprezentują kategorie wzniosłe, innym razem upadłe. Metaforami zwierzęcymi posługujemy się także w mowie codziennej" - dodaje.

Aleksandrowicz podkreśla przy tym, że rzeźba opowiada inaczej niż literatura, pokazuje inaczej niż malarstwo. Dlatego też zachęca do odwiedzenia wystawy i odtworzenia historii jej bohaterów. "Do zrekonstruowania mitów, legend oraz baśni o nich. Bez tej pracy świat fantazji znika" - wskazuje.

Na wystawie będzie można zobaczyć prace Magdaleny Abakanowicz, Pawła Althamera, Plamena Bratanowa, Mieczysława Chojnackiego, Bronisława Chromego, Beaty Czapskiej, Anny Dębskiej, Mitka Dineva, Zbigniewa Dudka, Jerzego Jarnuszkiewicza, Jumbera Jikii, Anny Kamieńskiej-Łapińskiej, Marka Kijewskiego, Jolanty Kłyszcz de Kentros, Józefa Kopczyńskiego, Tadeusza Kopera, Michała Leszczyńskiego, Sławomira Lewińskiego, Władysława Pawlika, Andrzeja Pawlowskiego (Pawłowskiego), Adama Prockiego, Anny Rodzińskiej-Iwańskiej i Ursuli von Rydingsvard.

Ekspozycja będzie czynna do 16 kwietnia.