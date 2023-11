Wrocław: Festiwal Jazztopad rozpocznie się 17 listopada

Amerykański saksofonista Ravi Coltrane, kontrabasista jazzowy John Patitucci czy saksofonista Charles Lloyd to niektórzy z gości 20. edycji festiwalu Jazztopad, który odbędzie się w dniach 17-26 listopada we Wrocławiu.

Jazztopad to jeden z najbardziej renomowanych festiwali muzyki jazzowej w Polsce. W tym roku odbędzie się jego 20. edycja, a przestrzenią dla koncertów gwiazd muzyki jazzowej z Polski i zagranicy będą sale koncertowe Narodowego Forum Muzyki oraz Klubokawiarnia Mleczarnia.

Dyrektor artystyczny Jazztopadu Piotr Turkiewicz podkreślił, że jubileuszowa edycja festiwalu skupia się na muzykach, którzy przez lata są mocno związani z Jazztopadem.

Festiwal rozpocznie się 17 listopada koncertem poświęconym zmarłemu w marcu tego roku Wayne'owi Shorterowi. "Koncert miał się odbyć z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin, jednak los chciał inaczej. Przypomnimy nieco mniej znany wymiar jego działalności. Wszyscy oczywiście kojarzą go jako genialnego saksofonistę, jednak znacznie mniej osób wie, że był też wybitnym kompozytorem i zajmował się także muzyką symfoniczną" - wskazał Turkiewicz. Przed wrocławska publicznością wystąpią muzycy, którzy współpracowali z Shorterem - esperanza spalding, Danilo Pérez, John Patitucci, Terri Lyne Carrington, a na saksofonie zagra Ravi Coltrane.

W kolejny dniach festiwalu wstąpi m.in. australijski trębacz Peter Knight. "Wraz z braćmi Wilfred sięga on do jednej z najstarszych zachowanych tradycji wykonywania muzyki przez Aborygenów" - podkreślił dyrektor artystyczny Jazztopadu. Dodał, że podczas tego koncertu zagrają też goście z Kanady i Szwecji - Like the Mind. "Liderką tego projektu jest skrzypaczka Meredith Bates, a w jego skład wchodzi między innymi Peggy Lee, grająca na wiolonczeli jedna z czołowych kanadyjskich improwizatorek naszych czasów" - wskazywał Turkiewicz.

Do Wrocławia przyjedzie też pianistka Marta Warelis - Polka mieszkająca w Holandii, która podczas Jazztopadu zaprezentuje się w duecie z Frankiem Rosalym.

Tegoroczna odsłona festiwalu zakończy się koncertem z okazji 85. urodzin Charlesa Lloyda. "Myślę, że będzie to doskonałe podsumowanie idei tegorocznej edycji, a więc celebracja bliskości, wspólnoty i przyjaźni. Zwłaszcza, że jako gość specjalny z Lloydem zagra Jakob Bro, który marzył o tym od wielu lat" - dodał dyrektor artystyczny.