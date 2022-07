Wrocław: Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha - od 30 lipca

Koncerty muzyki żydowskiej, jarmark żywności i rękodzieła, seanse filmowe, spacery oraz warsztaty taneczne i językowe wypełnią program 24. Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha, który 30 lipca rozpocznie się we Wrocławiu. Festiwal potrwa do 5 sierpnia.

Festiwal Simcha to wrocławskie święto kultury żydowskiej, prezentujące jej różnorodność i bogactwo poprzez muzykę, edukację, kulinaria, spotkania i działania artystyczne. Tradycyjnie odbywa się w Synagodze Pod Białym Bocianem oraz innych lokalizacjach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.

Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu jest opowieść o życiu Żydów na Kresach Wschodnich - ziemiach dawnej Rzeczypospolitej a obecnych terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy.

"Mimo wojny w Ukrainie i tak trudnych czasów, wrocławski festiwal chce zachować swój główny przekaz i - jak co roku - stać się dla wszystkich chętnych pretekstem do pełnego tolerancji, solidarności i radości wspólnego spędzania czasu oraz budowania dialogu międzykulturowego i szerzenia wiedzy o żydowskich tradycjach i kulturze" - zapowiadają organizatorzy podkreślając, że w języku hebrajskim Simcha oznacza radość.

Festiwal rozpocznie się w sobotę, 30 lipca od Śniadania Izraelskiego w Ogrodzie Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Podczas piknikowego spotkania będzie można wziąć udział w warsztatach tańców żydowskich, kaligrafii hebrajskiej dla dzieci oraz warsztatach plastycznych dla dorosłych.

Blok koncertowy tegorocznej Simchy rozpocznie się w sobotę wieczorem od tradycyjnej Klezmerskiej Hawdali, tym razem w wykonaniu zespołu Kommuna Lux z Ukrainy, który po raz pierwszy zagra we Wrocławiu i zaprezentuje gangsta folk z Odessy. Publiczność - jeszcze przed wejściem muzyków na scenę - będzie miała okazję uczestniczyć w tradycyjnej żydowskiej ceremonii hawdali, czyli rozdzielenia czasu świątecznego od czasu powszedniego na zakończenie Szabatu.

W kolejnych dniach na festiwalowej scenie w Synagodze Pod Białym Bocianem wystąpią m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, zespół Yaron Trio, Kinder Yorn, Magda Brudzińska oraz Piotr Baron wraz z Chórem Synagogi Pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka.

W tym roku dużą część programu stanowić będą spotkania autorskie wokół książek o tematyce żydowskiej. We wtorek, 2 sierpnia w Auli Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Joanna Degler (Lisek) poprowadzi spotkanie z Mirą Krum-Ledowską, autorką książki "Królewna z kukurydzy". 3 sierpnia dyskusję wokół jednej z najgłośniejszych powieści izraelskiego prozaika Dawida Grosmana pt. "Wchodzi koń do baru", za którą autor otrzymał prestiżową Nagrodę Bookera poprowadzi w Klubokawiarni Mleczarnia Ula Rybicka. Z kolei 4 sierpnia będzie można wysłuchać rozmowy z Rafałem Hetmanem - reporterem, autorem głośniej książki "Izbica, Izbica", która znalazła się w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i nominowana była do Nagrody Historycznej "Polityki".

W niedzielę 31 lipca odbędzie się natomiast Jarmark Żydowski na dziedzińcu Synagogi Pod Białym Bocianem. Czekać tam będą wystawcy i restauratorzy oferujący żywność koszerną, produkty ekologiczne i rękodzieło.

W programie znalazły się także spacery z przewodnikiem, w tym oprowadzenie po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, Starym Cmentarzu Żydowskim, czy zwiedzanie Synagogi Pod Białym Bocianem.

Nowością na tegorocznym festiwalu będzie słuchowisko, które przeniesie publiczność w świat życia artystycznego dwudziestolecia międzywojennego. "Będzie to próba ożywienia świata, który przeminął, ale który może zaistnieć w naszej wyobraźni dzięki magii radia. W słuchowisku, mającym formę fikcyjnej audycji radiowej, na falach eteru spotkamy się z Adim Rosnerem, Adamem Astonem, Michałem Waszyńskim, Tamarą Łempicką i Januszem Korczakiem" - zapowiadają organizatorzy. Słuchowiska, które toczyć będzie się przy dźwiękach oryginalnych utworów muzycznych z tamtego okresu będzie można wysłuchać w niedzielę, 31 lipca w Mleczarni.

Tradycyjnie podczas Simchy odbędą się także warsztaty językowe. W tym roku będzie to język hebrajski, jidysz oraz ladino. Codziennie wieczorem w Mleczarni organizowane będą również pokazy filmowe. Wprowadzenie do każdego filmu przygotuje kulturoznawczyni Agata Janikowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.